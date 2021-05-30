Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadelede aşılanmanın önemi oldukça büyük. Hayatin normale tam manasıyla dönüşünün hızlanabilmesi adına sürdürülen çalışmalar etkin bir biçimde yürütülüyor. Bu doğrultuda A milli takım futbolcuları da Fransa maçı öncesi konakladıkları Antalya kampında aşı olmaya başladı.

TÜM EKİBİN GRUPLAR HALİNDE AŞILARI TAMAMLANACAK

Antalya'nın Serik ilçesinde Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde çalışmalarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın teknik ekip ve oyuncularına Serik Devlet hastanesinde Covid-19 aşısı yapıldı. Fransız ekibi Lille ile ligde şampiyonluk yaşayan milli futbolcu Burak Yılmaz da birkaç gün önce dahil olduğu kampta bugün aşı oldu. Ayrıca Enes Ünal'ın da sakatlığının durumunu öğrenmek için aynı hastanede MR'ı çekildi. Daha sonra her iki oyuncu kamp yaptığı otele geri döndü. Avrupa Şampiyonası öncesi tüm oyuncular ile teknik heyetin gruplar halinde aşılarının tamamlanacağı öğrenildi.

A Milli Takım Şenol Güneş ile 75. sınavına çıkıyor A Milli Takım, yarın Gine ile oynayacağı özel maç ile Şenol Güneş yönetimindeki 75. karşılaşmasına çıkacak.

Burak Yılmaz'dan maç sonu takım arkadaşlarına: Şampiyon olacağız Fransa'da Lille'in şampiyonluk mücadelesinin kahramanlarından olan Burak Yılmaz, St. Etienne maçının ardından koridorda takım arkadaşlarına seslendi. Milli futbolcumuz, "Herkes görecek, şampiyon biz olacağız." diyerek arkadaşlarını motive etmeye çalıştı.

Fransa'da ayın golü Burak Yılmaz'ın Fransa Ligue 1, Lille forması giyen milli oyuncu Burak Yılmaz'ın Lyon deplasmanında serbest vuruştan attığı golü, nisan ayının en iyisi seçti.

Milli futbolcu Burak Yılmaz 'en iyilere' aday Lille'deki performansıyla ülkeyi gururlandıran Burak Yılmaz başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Şampiyonluk yarışında takımını adeta sırtlayan milli golcü ülkede en iyi futbol oyuncusu ödülüne aday gösterildi.