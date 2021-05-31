Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague'de sezonu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes düzenlenen törenle madalyalarını ve kupasını aldı. Efes'e tebrik mesajları geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

"Turkish Airlines EuroLeague finalinde Avrupa Şampiyonu olan Anadolu Efes’i canı gönülden tebrik ediyorum. Göğsümüzü kabartan bu büyük başarıda emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum."

Bakan Kasapoğlu

"THY Avrupa Ligi 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlama başarısı gösteren Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı tebrik ederim. Ülkemizin, kulüpler bazında kazandığı en büyük zafer olan THY Avrupa Ligi şampiyonluk kupasını, Fenerbahçe'nin ardından ikinci kez ülkemize getiren Anadolu Efes'e ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Türk basketbolunun gelişimine her zaman destek olan, başta Anadolu Grubu adına Tuncay Özilhan olmak üzere, bu zaferin mimarı Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a, parkede mücadeleden vazgeçmeyen sporcu kardeşlerime, istatistikçisinden malzemecisine kadar Anadolu Efes Spor Kulübü'nün bütün ekibine şükranlarımı sunuyorum."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun

"Euroleague şampiyonu milli gururumuz Anadolu Efes Avrupa'nın en büyüğü... Tebrikler."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın

"Euroleague şampiyonu olan Anadolu Efes'i canıgönülden tebrik ediyorum. Bize çok güzel bir mutluluk yaşattınız. Başarılarınızın devamını diliyorum."

Tarih yazdılar! Anadolu Efes şampiyon oldu Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi Barcelona ile karşılaşan Anadolu Efes, 86-81'lik skor ile galibiyet elde ederek şampiyonluğa ulaştı.

Anadolu Efes adını finale yazdırdı Anadolu Efes, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Rusya'nın CSKA Moskova takımını 89-86 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Efes ilk kez Euroleague’i kazandı

THY Euroleague’de İspanyol takımı Barcelona’yı yenerek şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes, bu kupayı tarihinde ilk kez kazandı. Bu lacivert-beyazlıların ikinci Avrupa kupası oldu.

Avrupa'da Kupa sevinci yaşayan ilk Türk Takımı olmuştu

O zamanki adıyla Efes Pilsen Spor Kulübü, 1996 yılında Koraç Kupası’nı kazanarak Avrupa'da Kupa sevinci yaşayan ilk Türk Takımı olmuştu. Efes, İtalyan ekibi Stefanel Milano’yu 76-68 ve 70-77’lik skorlar ile saf dışı bırakmış ve Koraç Kupası’nı müzesine götürmüştü.

Anadolu Efes, 2019 yılında da THY Euroleague finalinde CSKA Moskova'ya kaybederek ikinci olmuştu.