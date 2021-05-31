Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barcelona'yı 86-81 devirerek Euroleague'de zafere ulaşan Anadolu Efes ülkeye kupayla dönerken, koç Ergin Ataman'dan maç sonu Final Four'un düzenlendiği Almanya'yı eleştirdi.

Final Four öncesi Köln'e hareket edecek sporcu ailelerine ve basın mensuplarına vize vermeyen Türkiye'nin Almanya Konsolosluğu oldukça eleştirilmişti. Ataman maç sonu yaptığı açıklamada, "Takımımızda 7-8 tane yabancı oyuncumuz var. Biz ülke olarak hepsine karşı çok misafirperveriz. Türkiye'ye gelen herkese karşı çok misafirperveriz. Bu pandemiyle tüm dünyayla hep birlikte savaşıyoruz. Ama maalesef bazı ülkelerde bize karşı sorunlar çıkartılıyor. Bu turnuvaya bizim yayıncı kuruluşumuz vize verilmediği için gelemedi. Benim Amerika'da okuyan 22 yaşındaki 2 kızıma vize verilmedi. Düşündüğünüz zaman Almanya, ülkemiz aleyhine çalışan bir sürü insana vize veriyor. Endişe verici bir durum. Birçok oyuncumuzun her maçta yanımızda olan ailesi buraya gelemedi. Ben olayı biraz pandeminin dışında görüyorum." dedi.

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"KUPAYI ONLARA GÖTÜRÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların tebrik telefonlarını paylaşan Ataman, "Biz her zaman sahada gerekli cevabı veriyoruz. Bu maç 200 ülkede canlı olarak yayınlandı ve tüm dünya bir Türk takımının Avrupa şampiyonu olduğu, sınırları aştığını gördü. Ailelerimiz gelemedi, biz buradan en büyük kupayı aldık, Türkiye'ye, onlara götürüyoruz. Cumhurbaşkanı'mıza götürüyoruz. Türkiye'de bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz ülke olarak gençliği ve sporu seviyoruz. Buna sahip çıkıyoruz." dedi.

ALMANYA'YI ELEŞTİRDİ

Son olarak Almanya'nın vize politikasını eleştiren Ataman, "Bizlere, ailelerimize vize vermeyen Türkiye'nin Almanya Konsolosluğu'na da bir kez daha teessüflerimi iletiyorum. Bu pandemik değil, tamamen siyasi bir karar." dedi.

Tarih yazdılar! Anadolu Efes şampiyon oldu Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi Barcelona ile karşılaşan Anadolu Efes, 86-81'lik skor ile galibiyet elde ederek şampiyonluğa ulaştı.