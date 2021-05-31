Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemlerde transferde şampiyon olan ancak bunu saha sonuçlarına pek yansıtamayan Fenerbahçe yeni bir yapılanma içine daha giriyor. İddialı bir kadro kurmak isteyen Kanarya transfer çalışmalarını sportif direktör Emre Belözoğlu yönetiminde sürdürüyor. Savunma hattını güçlendirmek için Bayern Münih'ten ayrılan Jerome Boateng'ten olumsuz cevap alan sarı lacivertliler Alanyaspor'dan ayrılan Steven Caulker ile söz kesti. Forvet konusunda ise geçtiğimiz sezon Lazio'ya transfer olan Vedat Muric ismi ön plandaydı. Kosovalı isim konusunda Bundesliga ekipleri Eintracht Frankfurt ve Mönchengladbach ile yarışan Fenerbahçe'nin gündemine bir yeni isim daha girdi.

Liverpool ile pazarlık

O isim de Çin Ligi takımlarından Shanghai Port'tan ayrılması beklenen Avusturyalı santrfor Marko Arnautovic. 32 yaşındaki golcü için Bologna, West Ham, Krasnodar ve Crystal Palace kulüpleri de devrede ancak sarı lacivertliler, olası transferi bonservis bedeli ödemeden bitirme ihtimali olduğu için tecrübeli oyuncuya daha çok ağırlık veriyor. Kanat oyuncusu transferi için de girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'de Edin Visca, Emre Belözoğlu vetosuna takıldı. Liverpool'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Xherdan Shaqiri ile görüşen Ali Koç yönetimi, Roma, Lazio ve Arap ülkelerinden de teklif alan Kosova asıllı İsviçreli oyuncunun bonservisi için kulübü Liverpool ile sıkı bir pazarlık yapıyor.