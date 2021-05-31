Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kupa hasretini 7 yıla çıkaran Fenerbahçe'de bu sene mutlak hedef şampiyonluk. Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu'nun direktifleri doğrultusunda sarı lacivertli kurmaylar harekete geçti. Birçok bölgeye takviye yapması beklenen ekipte kanat bölgesi için düşünülen isim ise Liecester City'de kiralık olarak forma giyen Cengiz Ünder.

MOURINHO KARAR VERECEK

İtalyan basınının iddiasına göre; sarı-lacivertliler Cengiz'i kiralamak için harekete geçti. Kiralık olarak Leicester City'de forma giydikten sonra Roma'ya dönecek olan Ünder'i Fenerbahçe'nin istediği, kararı ise Mourinho'nun vereceği öğrenildi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Romalı Davide Santon'u da gündemine aldığı iddia edildi.

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