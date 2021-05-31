Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Ünlü araba yarışları pilotu Lewis Hamilton’un hız tutkusu dinmiyor. 36 yaşındaki sporcu, Monako ve Azerbaycan Grand Prix'leri arasındaki iki hafta boşlukta da paraşütle uçaktan atladı.

Hamilton, araba yarışlarının yanı sıra ekstrem sporlara da meraklı.

Sörf ve jet-ski’de de zaman zaman maharetlerini sergileyen Hamilton, son zamanlarda hava dalışı eğitimi görüyor.

Ünlü pilot, bir videosunu Instagram’da yayımlayarak hava dalışında da yetenekli olduğunu gösterdi.

BOŞ ZAMANLARINDA PARAŞÜTLE ATLIYOR

Formula 1’de yedi şampiyonluğu bulunan Hamilton, mesajında “Son birkaç yıldır paraşütle atlama yapmayı öğreniyorum. Bu, boş zamanlarımda yapmayı en sevdiğim şeylerden biri" ifadesini kullandı.

Hamilton, bir şampiyonluk daha kazanırsa efsanevi pilot Michael Schumacher’i geride bırakacak.

F1 İspanya Grand Prix'sinde zaferin adı Hamilton Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 4. yarışı İspanya Grand Prix'sini, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı.