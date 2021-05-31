Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de Antalya'da Gine'yi ağırladı. Millilerimiz prova maçından golsüz ayrıldı.

Maçtan dakikalar

10.dakikada Saidou Sow'un savunmadan gönderdiği uzun pasa hareketlenen Jose Kante, sağ kanattan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kante'nin vuruşunda top yandan dışarı gitti.

20. dakikada Mert Müldür, ceza alanı içinde kaleci Keita ile karşı karşıya kaldı. Keita meşin yuvarlağı ayaklarıyla önledi.

26. dakikada Cengiz Ünder'in pasında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası yayından vuruşu Mamadou Kane'nin müdahalesi ile uzaklaştı.

33. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Cengiz Ünder'in ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Ozan Kabak'ın kafa ile indirdiği topu Saidou Sow müdahale ederek uzaklaştırdı.

Maçtan dakikalar(İkinci yarı)

55. dakikada Barry ceza sahası içinde kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak Mert’e çarparak auta gitti.

56. dakikada Ibrahima Conte’nin köşe vuruşunda Mamadou’nun gelişine şutunu kaleci Mert kornere çeldi.

67. dakikada Cengiz Ünder’in pasında penaltı noktasına yakın yerde topla buluşan Kenan Karaman’ın vuruşu az farkla üstten auta gitti.

72. dakikada Okay Yokuşlu’nun ceza sahası dış sol çaprazından, sağ arka direğe doğru kestiği ortaya gelişine vuran Mert Müldür’ün sert şutu az farkla üstten dışarıya çıktı.

80. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Cengiz Ünder'in ceza alanına gönderdiği ortasında Kamso Mara'nın ters kafa vuruşu üst direkten geri döndü.

82. dakikada uzun pasla ceza alanına giren Kenan Karaman’ın sol çaprazdan sert şutunu kaleci Keita kornere çeldi.

85. dakikada Halil Dervişoğlu’nun ceza yayı üzerinden plase vuruşu az farkla yandan auta gitti.

89. dakikada Orkun Körkçü’nün ceza alanı dışından vuruşunu kaleci Keita çıkardı.

90+1. dakikada Halil Dervişoğlu’nun ceza alanı içinden yerden vuruşu son anda defansa çarparak az farkla üstten kornere gitti.

Trabzonspor'da skoru koruyamama endişesi Süper Lig'de geçen sezon öne geçtiği maçlarda kaybettiği puanlarla şampiyonluk hedefini gerçekleştiremeyen Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde skoru korumada başarılı bir görüntü sergilese de Hatayspor ve Galatasaray maçlarında yenen son dakika golleri geçtiğimiz sezonu hatırlattı.

Stat: Antalya

Hakemler: Aliyar Aghayev, Zeynal Zeynalov, Akif Amirali

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Dorukhan Toköz, Cengiz Ünder, Abdülkadir Ömür, Enes Ünal

Yedekler: Uğurcan Çakır, Gökhan Akkan, Merih Demiral, Taylan Antalyalı, Okay Yokuşlu, Halil Akbunar, Kenan Karaman, Halil Dervişoğlu, Umut Meraş, Efecan Karaca, Orkun Körkçü, Kerem Aktürkoğlu

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Gine: Keita, Mohamed Ali Camara, Saidou Sow, Pogba, Pa Konate, Mamadou, Sylla, Cisse, Ibrahıma Conte, Barry, Jose Kante

Yedekler: Mohamed Camara, Moussa Camara, Ibrahıma Sory Conte, Aguibou Camara, Ibrahima Camara, Ousmane Kante, Ahmed Mendes Moreira, Demba Camara, Komso Mara

Teknik Direktör: Didier Six

Sarı kart: Mohamed Ali Camara (Gine)

Galatasaray'da Fatih Terim'in sözleşmesi sona erdi Galatasaray Futbol Takımı'nda teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesi, bugün itibarıyla sona erdi.