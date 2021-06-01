Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gine ile 0-0 berabere kaldıkları hazırlık maçında forma verdiği isimlerin elinden gelen gayreti gösterdiğini ancak bunun galibiyete yetmediğini söyledi.

Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Güneş, "Daha çok maç performansını ve müsabaka sayısı düşük olan oyuncuları görmek için önemli bir karşılaşmaydı. Arzumuz kazanmaktı, bunda başarılı olamadık." ifadelerine yer verdi.

"OYNAMAYAN OYUNCULARI OYNATTIK"

Denk bir maç oynadıklarını ve rakibin fizikli, temaslı oynamayı seven bir takım olduğunun altını çizen Güneş, "İkili boğuşmada iyi niyetliydik ama daha verimli olmamız gerekiyordu. Sakatlık riski olan oyuncularımız vardı, şükür sakatlık olmadı. Oynamayan oyuncuları oynattık, maç performansı iyi olan oyuncuları kadroya almadık. İrfan, Abdülkadir, Dorukhan, Cengiz gibi takımlarında az oynayan oyuncuları görmeye çalıştık." dedi.

"İdeal 11 değildik ama oyun olarak herkes elinden gelen gayreti gösterdi." ifadelerini kullanan tecrübeli teknik adam, "Bütün oyuncuları değerlendirdik. İki maçımız geride kaldı, yarından itibaren ve oynayacağımız Moldova maçıyla daha yüksek tempoda İtalya, Galler ve İsviçre karşılaşmalarına hazır olacağız." açıklamasını yaptı.

Duran toplarda, ofansif ve defansif olarak eksikleri olduğunu bildiğini söyleyen Şenol Güneş, "Hücumda daha fazla görünen bir takım olmak istiyoruz ama maç oynamayanları oynatmak zorundaydık, her şeyi bir arada görmek mümkün olmuyor." şeklinde konuştu.

KADRODAN ÇIKARILACAK 4 İSİM

Deneyimli teknik adam, "Kadrodan ayrılacak 4 oyuncuya karar verdiniz mi?" sorusuna, "Bunlarla ilgili yarın akşam bir karar vereceğim, bugün müsabaka oynadık şu anda Allah'a şükür sakatlık yok, yarın ne olur bilmiyoruz. Son ana kadar bekleyeceğim ve kadrodan çıkacak 4 oyuncu için karar vereceğim. Bunun heyecanını ve zorluğunu yaşıyorum. Kolay bir karar değil." cevabını verdi.

Güneş, iki maçta farklı sistemleri denemesiyle ilgili gelen bir soruya, "Bu maçta ikili forvet oynattık, geçen maçta üçlü oynatmıştık. Bugün orta sahadan yardım aldık. Farklı oynayacak rakipler var. 3-5-2, 4-2-3-1 ve 4-4-2'yi oynayabilirler, hepsine hazır olmak zorundayız." cevabını verdi.

"Geçmişimize bakarsak yaklaşık bir kadromuz var. Bu kamp fiziksel ve zihinsel hazırlanmaya yönelikti. Genel durumu gördük." diyen A Milli Takım Teknik Direktörü Güneş, "Ligde müsabakaları az olanları değerlendirdik. Onlar içerisinde düşüş yapanlar var, rakibe bastıktan sonra toparlanmak için zamana ihtiyacı olan oyuncularımız var, onları da görmüş olduk. Takım olarak nasıl bir kadro ile oynarsak, bunun alternatifi kim olur onu gördük. Bu maçı da kazanmak isterdik, ne kadar galibiyet o kadar gurur verici olur." şeklinde görüş belirtti.

ANTALYA KAMPI DEĞERLENDİRMESİ

Şenol Güneş, Antalya kampıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, gidecekeler için üzüleceğini ancak gidenleri tekrar çağırabileceğini bildirdi.

"İsimler var. İki maçta da oynattığım oyuncumuz da var, diri ve etkili olan da var, beklediğimizin altında kalan oyuncu da var. Az oynayıp verimsiz olan oyuncu da var. Geçen maçta iyi, bu maçta kötü olan da var." analizini yapan Güneş, "Hep bunları görmek durumundayız. Halil İbrahim girdi daha iyiydi, Rıdvan geçen maça göre daha rahattı ama hala mesafe almalı." ifadelerini kullandı.

"Dorukhan geldi, müdahaleleri iyiydi ama ikinci, üçüncüde çok iş yapabilecek alternatif oyuncu olarak görülüyor." diyerek sözlerine devam eden tecrübeli teknik adam, "Okay'ı zaten kullandık, Umut'u hiç kullanmadık. İki maç, kamp dönemi, bir değerlendirme olacak. Yarın da bir kadro açıklayacağız, gelenler en iyisini yapacaktır, gidenlerin de gözümüz üzerlerinde olacak." dedi.

Müsabakalar başlayana kadar sakatlık, hastalık olması durumunda tekrar oyuncu çağırabileceklerini aktaran Şenol Güneş, "Milli takıma çağrılan her oyuncu, milli takım oyuncusu olarak yaşamalı, geldiği zaman nasıl seviniyorsa çıktığı zaman tabii ki etkilenecek ama ayakta kalmasını bilecek." diyerek sözlerini tamamladı.

Şenol Güneş: Sitem edeceğine işini daha iyi yap “Burada olmayan oyuncunun üzülmesini normal karşılarım ama davranışında çirkinlik varsa bunu yakıştırmam. Ben kimseyi seviyorum diye oynatmam”

SİX: HEDEFİME ULAŞTIK

Gine Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Didier Six, Türkiye'ye karşı iyi bir maç oynadıklarını söyledi.

Gine Teknik Direktörü Six, "Bugün taktik bir maç oynadık. Hedefimize ulaştığımızı düşünüyorum. Türkiye'ye karşı oynadığımız ilk milli maçtı ve bizim için iyi bir karşılaşma oldu." ifadelerini kullandı.

Six, "Karşınızda beklediğiniz gibi bir Türk Milli Takımı buldunuz mu?" sorusuna, "Gine takımı, Avrupa'da oynayan bir takım değil, Türkiye'yi yenseydi Türkiye açısından hoş olmayan bir sonuç olabilirdi." cevabını verdi.

A Milli Takım Şenol Güneş ile 75. sınavına çıkıyor A Milli Takım, yarın Gine ile oynayacağı özel maç ile Şenol Güneş yönetimindeki 75. karşılaşmasına çıkacak.

Şenol Güneş: Türk'ün gücünü göstereceğiz! “Turnuvada hedefimiz gruplardan çıkarak sonuna kadar gitmek. İlk etapta iki galibiyet yeter. İtalya maçını kazanırsak, iki maça farklı taktikle çıkarız. Gurur duyulacak davranışlar içinde olacağımızı herkes bilsin”