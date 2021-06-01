Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tek kadınlarda dünyanın 2 numarası olarak gösterilen Japon tenisçi Naomi Osaka, geçtiğimiz günlerde Fransa Açık'ta basın toplantılarına katılmayacağını açıklamıştı.

"SAVUNMASIZ VE ENDİŞELİ HİSSEDİYORUM"

2018'de kazandığı ABD Açık'tan beri uzun depresyon nöbetleri geçirdiğini söyleyen Osaka, Instagram'da yaptığı açıklamada, "Paris'te zaten savunmasız ve endişeli hissediyordum. Kendimle ilgilenmemin ve basın toplantılarını atlamanın daha iyi olacağını düşündüm. Şu anda turnuva, diğer oyuncular ve kendi iyiliğim için en iyi şeyin çekilmem olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

KORTLARA BİR SÜRE ARA VERECEK

Fransa Açık yetkililerinden özür dilediğini de aktaran Osaka, kortlardan bir süre uzak kalacağını kaydetti.

Osaka, turnuva öncesinde yaptığı açıklamada, sporculara defalarca cevapladıkları soruların sorulduğunu ifade ederek, ruh sağlığını korumak adına basın toplantılarına katılmayacağını duyurmuştu.

ÇEKİLMESEYDİ İHRAÇ EDİLECEKTİ

Dünkü ilk tur maçının ardından basının karşısına çıkmadığı için 15 bin dolar para cezası verilen Osaka'nın, medya boykotunu sürdürmesi halinde turnuvadan ihraç edilebileceği belirtilmişti.

Naomi Osaka'nın 23 maçlık galibiyet serisi Miami Açık'ta sona erdi Tek kadınlar dünya sıralamasında 2 numarada yer alan Japon Naomi Osaka'nın 23 maçlık galibiyet serisi, katıldığı Miami Açık Tenis Turnuvası'nda son buldu.

Fransa Açık Tenis Turnuvası bir hafta ertelendi Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık (Roland Garros), yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.