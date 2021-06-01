Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Başkan Ali Koç, şunları konuştu:

“EMRE BELÖZOĞLU KENDİ CEBİNDEN PARA HARCADI”

Yeni sezonda takımın başında Emre Belözoğlu yer almayacak. Ne yazık ki hoca konusunda hedeflediğimiz ve arzuladığımız kan uyuşmasını henüz yakalayamadık. İstikrar sağlandığı takdirde başarının gelmesi daha kolay oluyor. Değişiklikler oldukça takım sinerjisinden sahadaki futbola ve neticelere kadar her şey etkileniyor. Biz de aynı hoca ile devam etmeyi isterdik ama olmadı. Emre Belözoğlu'na müteşekkirim. Kendisine bugüne kadar yaptığı bütün hizmetler için teşekkür ediyorum. Kendisinden ne istediysek saf duygularla, elinden geleninin en iyisini yaparak, yoğun mesailer harcayarak, hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan, zamanı geldiğinde kendi cebinden de bazı ihtiyaçları karşılayarak, elini taşın altına koydu. Emre Belözoğlu, kısa süreçte kaptanlık, sportif direktörlük ve teknik adamlık yaptı. Emre, sportif direktör olarak bence beklentinin çok üstünde bir performans sergiledi. Yaptığımız transferlerde yanlışlık olabilir ama süreç yönetimi, bağlantılar ve temaslar ile kısıtlı imkânlarımıza rağmen gelmesi mümkün olmayan isimlerin gelmesinin sağlaması, harcama limitine uyulması açısından büyük artılar getirdi. Sonra kendisini teknik direktör olarak buldu. En büyük hayali ileride teknik direktör olmak olan bir insanın bu riski alma mecburiyeti yoktu. Son derece riskli bir göreve soyundu. Bir saniye düşünmedi. O geldikten sonra 10 maçlık periyotta 23 puan aldı. Aynı periyotta Erol hoca 21 veya 22 puan almıştı. Ancak futbol, Fenerbahçelilerin beklentisine çok daha yakın bir seviyedeydi. Şampiyonluğu Sivasspor maçında kaçırdık. Kendisinden ne istendiyse, beklendiyse, elinden geleni yaptı.

“EMRE TEKLİFİMİZE SICAK BAKMADI”

Teknik adam konusunda ise 3 alternatifimiz var. Bunlardan biri Emre ile devam etmek, ikincisi yabancı teknik direktör altında Emre'nin olduğu bir yapı, üçüncüsü de yepyeni yabancı bir teknik ekip. Mevcut şartlar, Türk tek ismin Emre Belözoğlu olacağını gösteriyor. Bize göre 5-10 yıl içinde Türkiye'nin açık ara en iyi teknik direktörü Emre Belözoğlu olacak ancak bugün tecrübe çok önemli. 2-3 sene şampiyon olsaydık öyle bir riske girme imkânımız olurdu. Fakat içinde bulunduğumuz durumda bu tercihi yapmanın bizim için çok büyük risk, Emre için de haksızlık olacağını düşünüyoruz. Belli bir süredir şampiyonluk yok. Fenerbahçe'de her zaman baskı var. Onu da riske atmamak adına bu tercihi yaparak, Emre ile konuştuk. Emre düşünmek için zaman istedi. Çok sıcak baktığını söyleyemem ve onu da anlayışla karşılıyorum. İnşallah hepimiz açısından en hayırlı kararı vermiş oluruz. Sonuç ne olursa olsun Emre Belözoğlu bugün olmasa da yarın bu kulübe çok büyük hizmetler yapmaya devam edecektir.

“TERCİHİMİZ PORTEKİZ VE ALMAN EKOLÜ”

Yeni teknik direktörün en geç kampta sarı-lacivertli takımın başında olması gerekiyor. Planlamayı da teknik direktörle yapacağımıza göre ne kadar erken olursa o kadar bizim avantajımıza. Bilhassa yollarımızı ayıracağımız futbolcular konusunda şimdiden harekete geçmek durumundayız. Teknik direktör konusundaki arzum yarın gerçekleşmesi, tahminim haziran ayının üçüncü haftasına kadar. Tespit ettiğimiz isimler, yapacağımız görüşmeler haziranın üçüncü haftasına kadar gider. Bu sefer nasıl bir futbol oynatmak istediğimizi, disiplin ve gençler açısından nasıl bir hoca olması gerektiğini belirleyip ona göre bir liste çıkarıyoruz. Tercihimiz, arzumuz ve odaklandığımız daha çok Portekiz, Alman ekolü üzerinde…

"BIELSA İLE BİR TEMAS OLMADI"

Fenerbahçe'de görev yapması için görüşülen teknik direktörler arasında Marcelo Bielsa yok. Kalibre olarak onun seviyesindekilere bakıyoruz.

“ŞAMPİYONLUĞU FUTBOLCULAR KAYBETTİ!”

Geride kalan süre futbolda istediğimiz gibi geçmedi. Hayal ettiğimiz Fenerbahçe, futbol olarak algılanıyor. Orada sınıfta kaldık. Ancak hayal ettiğimiz Fenerbahçe sadece futbolda şampiyonluk düşünen bir yapı değildi. Kurumsal, finansal, dijitalleşme, olimpik branşlar ve futbolda başarılı bir Fenerbahçe'ydi. Futbolda beklemediğimiz, tahmin etmediğimiz derecede attığımız adımlar ve aldığımız kararlar istediğimiz sonuçları vermedi. Aksini savunmak yanlışlık olur. Bu sene şampiyonluğu Sivasspor maçında kaybettik. Bizim 14-15 puanımız gitti, yapılanlara rağmen şampiyonluk şansını buralara getirdik. Bizim futbolcularımız kaybetti. Belki yeterince inanamadık ama diğer unsurlar olmasaydı bu iş Sivasspor maçına kalmazdı. Üçüncü senede kurduğumuz takımla, yaptığımız yaklaşımla ve aldığımız bütün sonuçlarla şampiyon olabilseydik arka arkaya zincirleme bir şekilde işler rayına oturacaktı. Şampiyon olamamamız bize büyük bir maddi hasar verdi. İleriye dönük olarak futbolda inancım, bu sene futbolun rengi sarı lacivert olacağı.

“FUTBOLCULAR, SİVASSPOR MAÇINDA KUPA İÇİN ÖLMELİYDİ”

Bu sezon tam takım olamadığımız için şampiyonluğu kaybettik. Bana göre biz üç senedir benim istediğim Samandıra havasını, disiplinini sağlayamadık. Onun için takım olmamızda, aile ortamını sağlamamızda olumsuz unsur olduğunu düşündüğümüz bazı kişilerle de yollarımızı ayıracağız. Bu çalışan da olur futbolcu da olur. Artık benim hiçbir tahammülüm yok. O futbolcu Sivasspor maçına çıktığı zaman kupa almak için ölecek. O bilince sahip futbolculara sahip olmamız lazım. Var ama olmayan da var. Ben bunu kafaya taktım.

"4-5 OYUNCU ALACAĞIZ"

Yeni sezon için kadromuz büyük oranda oluştu. Bizim takımımızın artık önceki 2 sezonda olduğu gibi baştan kurgulanmaya ihtiyacı yok. Yüzde 70'i hazır... Belki reddedemeyeceğimiz teklifler alacağız. Şu an elden çıkarmak adına kafamızda olmayan oyunculara teklifler olabilir. Gelmediği takdirde bizi şampiyonluğa götürecek, takımın bel kemiği olacağını düşündüğümüz oyunculara kolay kolay bir hamle yapmayacağız. Bunun üstüne 4 ya da 5 nokta atışı transfer yapacağız. En az 1 stoper, 1 kanat, 2 forvet, belki de sağ veya sol bek transferi yapacağız. Bu sene yine 15 milyon avroluk satışımız olabilir. Bizi şampiyon yapacağına inandığımız kadro bence şu an elimizde. Dediğim dokunuşları yapıp elden çıkaracağımız oyuncuları çıkardığımız takdirde Fenerbahçeliler'in gurur duyacağı, 1-2 sene arka arkaya şampiyonluğu getirecek yapılanmamız hazır.

“TRANSFER LİMİTİ ARTMALI”

TFF, transfer limitlerinde yeni bir düzenleme yapmalı. 15 milyon avroluk bir satış bekliyoruz. Hâlihazırda 6 milyonluk bir teklif var, isim vermeyeceğim. Ozan, Altay, Pelkas gibi oyunculara öyle bir teklif gelir ki 20-25 milyon avro olur. Sattığınızın üçte biri limite yansıyor. Ekonomik şartların aleyhte gelişmesinden dolayı bu sezon satışları belki bire bir alırlar. Bu limitlerin düzelmesi lazım. Pek çok sektör pandemiden etkilendi. En çok etkilenenlerden biri ve hiçbir destek almayan sektör de futbol oldu. Aşıların bile parasını kulüpler verdi. Satışlar bu sene çok önemli. Bu sene hepimizin maliyetleri yüzde 20 indirmemiz lazım.

GENEL KURUL NE ZAMAN?

Biliyorsunuz normal şartlarda tüzüğümüzün emrettiği gibi 5-6 Haziran Cumartesi-Pazar günlerinde Geleneksel Olağan Seçimli Genel Kurulumuzu yapacaktık fakat 1 Haziran’a kadar kısıtlamalar uzatılınca yeni bir tarih belirlemek zorunda kaldık. O tarih de 12-13 Haziran oldu. Fakat pazar günü kısıtlamanın devam edeceğini hesaplayamadık. Şimdi bu bizi nasıl etkiliyor? İki tane ihtimal var; bir tanesi olabilecek ama tarihi ilk hafta erteleyen o da yeni bir duyuru yapmamız gerekiyor. Biliyorsunuz duyuru yaptıktan 15 gün sonra ilk toplantı, çoğunluk sağlanamazsa ki genelde sağlanamaz ikinci toplantı olur. O da bizi 25-26 Haziran’a getiriyor. Yani 25’i Cuma, 26’sı Cumartesi... Tabii mantık ne diyor? ‘12-13’ü bir gün geriye çekebilir misiniz?’ diyor. Onun hukuken mümkün olmadığı hatta hukukçu arkadaşlara göre mahkemelik bir konu bile olabileceği söz konusu. İkinci seçenek ise onu da araştırıyoruz, çok kişi ile konuştuk. Çünkü hepimizin ilk defa karşılaştığı bir durum... Acaba dedik 12-13’te tutalım ama Fenerbahçe Kongresi’ne özel bir izin alabilir miyiz, belli saatler arasında insanlar oy kullanacaklar. Biliyorsunuz bizim seçimlerimizde bir gün evvel konuşmalar, sunumlar yapılıyor, üyeler görüşlerini, önerilerini, eleştirilerini paylaşıyorlar. Ertesi gün de gelip oy verme faslı oluyor. Acaba pazara sadık kalabilir miyiz diye şu an çalışıyoruz. Zor gözüküyor. Olursa bizler için çok çok iyi olur. Olmadığı takdirde yarın akşam gece yarısı 24.00’e kadar yeni duyuruyu yapacağız. 25-26’sı cuma-cumartesi inşallah bir daha değiştirmemek üzere seçim tarihimizi belirlemiş olacağız.

YÖNETİMDE DEĞİŞİKLİK SİNYALİ

Eğer yeniden başkan seçilirsem yeni yönetimde değişiklikler yapacağım. Bu dönemde hem Fenerbahçe camiasını daha fazla kapsayabilecek hem Fenerbahçe'nin ihtiyaçları çerçevesinde katma değer sağlayabilecek bir değişiklik olacak. Zaten 4 kişinin yerini doldurmamız gerekiyor. 10-11 kişi değişecektir diye tahmin ediyorum.

“BAŞKANLIK 3 DÖNEMDEN FAZLA OLMAMALI”

Fenerbahçe’de iki dönem başkanlık yapmamak istediğimi daha önce söyledim İnşallah üçüncü dönem olmaz. Olursa da iyi şeyler oluyor demektir. Bununla beraber bence Fenerbahçe Kulübü başkanlığının üç dönemden fazla olmaması gerekir. Mümkünse de dörder yıldan üç dönem olması lazım. Biz bunu tüzükle getireceğiz. Onaylanır onaylanmaz.

"YILDIZ TAKMAYACAĞIZ"

Fenerbahçe çok basit, yalın ve net verilerle, bilgilere, tarihi gerekçelere dayanarak bir talepte bulunuyor. Diyor ki TFF'ye, 1959 yılına kadar federasyonun düzenlediği ulusal turnuvaların sayılmasını istiyoruz. Türkiye Futbol Birinciliği, Milli Küme, Federasyon Kupası adı altında düzenlenen turnuvalar var. Beşiktaş'ın iki şampiyonluğu o dönemden. İki puanlı sistem, üç puanlı sistem diye ayrım yapılıyor. Belki yarın yapay zekâlı hakemler olacak. Eski hakemlerin olduğu ligler sayılmaz mı denecek? Yok, böyle mantık. Biz federasyonun kendi tarihine, cumhuriyet tarihine sahip çıkmasını talep ediyoruz. Bunu da çok güçlü argümanlarla destekleyerek 'hakkımızı verin' diyoruz. Bunu da 6 kulüple yapıyoruz. Buna karşı gelenler oluyor. Panik havasındalar. Rahat olun, derdimiz paranız, yıldızınız değil, hakkımız. Tarihin resmi şekilde kabul edilmesi. Zaten bundan sonra yıldız da takmayacağız. İtalya, Avusturya ne yapmış bakın. Almanya, Bundesliga sonrasına yıldız veriyor ama diğerlerini sayıyor. Bunlar ulusal değil diyorsun ama kendi yayın organlarında kendi şampiyonluklarını gösteriyorsun. Federasyon kimin gözünün içine bakacak, onu üzmeyeyim bunu üzmeyeyim diye mi düşünecek ne yapacak bilmiyorum. Cesur karar alabilen, yapısal dönüşümler yapabilen bir federasyon olsa o kadar endişeli olmam. Hakkımızı verin, ne fazlasını ne azını istiyoruz. İki şampiyonluğu Beşiktaş'a kılıf uydurup vermişsin. 1959 sonrası şampiyonlukların sayılmasına karar veren ekibe bakın. Bu kararı veren insanlar kim, TFF Başkanı kim, nereye aidiyetleri var onlara bakın. 36 sene boyunca düzenlenen liglerin şampiyonlukları kesinlikle sayılmalıdır. Çıkalım bir yayına herkes kendi tezini savunsun, ülkemizi aydınlatalım. Siz beni ikna ederseniz elinizi sıkarız. Türk futbolu kazanır. Dostluğumuza da katkı sağlar. Seviyeli, katma değerli tartışmalar yaparsak çıkalım konuşalım. Bu bir hodri meydan değil. Son derece makul bir talep. Kendi yayın organında Türkiye şampiyonluğu diyorsun, başkasına değil diyorsun. Bu çelişkilerden uzaklaşmamız lazım. TFF karar vermeden önce komisyon bizi çağırmalı, görüşlerimiz alınmalı. Karşı gelenleri de çağıracaksın, bizleri tartıştıracaksın. Bundan güzel ne olabilir. 3 Temmuz'da bize yapılan kumpas sonrası kaybettiklerimizi daha helalleşmedik. Hala belimizi doğrultamadık. Fersah fersah öndeydik. Burada hakkımız var, emsaller var, tarih var, her şey var. Orada hakkımızı vermeyin. Burada hakkımızı vermeyin. Zaten sahada hakkımızı yiyorsunuz. Denizli'de kaybettiğimiz şampiyonluk başka ülkede olsa o maç biter miydi? Artık hakkımızı yemeye devam etmeyin. Hakkımızı verin.

Son dakika: Fenerbahçe'nin hedefi Cengiz Ünder Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlamak isteyen Fenerbahçe, transferde ince eleyip sık dokuyor. Gelen son dakika transfer haberlerinde en flaş isim ise Cengiz Ünder. Sarı lacivertlilerin genç futbolcu için Roma ile irtibata geçtiği iddia edildi.

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