Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bütçeyi daha da daraltacaklarını ve küçülmeye devam edeceklerini açıkladı. Lig Radyo’ya konuşan siyah beyazlıların patronu, “Taraftarı seviyorum. Çok kıymetliler. Kulübün değerini yukarı çekecek olan taraftarın ilgisidir ama baskı altında karar vermeyeceğim. ‘Onu al, bunu gönder, bunu sağda oynat, bunu sola koy’ falan dinleyeceğim, saygı göstereceğim ama bildiğimi okuyacağım. Bunun doğru olduğuna inanıyorum çünkü. Başka türlü şansım yok” dedi.

BÜTÇE DARALACAK

Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma çerçevesinde gelecek sezon gelirlerin yarısının verileceğini söyleyen Çebi, “Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi, ‘Asıl göreviniz şimdi başlıyor, ülke puanı getirin’ dedi. Şampiyonlar Ligi müziğini duymanın tek yolu Avrupa’da kulüplerimizin başarılı olması” sözlerini kullandı. Çebi, ayrıca 2022-23 sezonunda şu anda 38 milyon avro olan bütçeyi 27 milyon avroya kadar düşürmeleri gerekeceğini ve bunun için altyapıya büyük önem vereceklerini sözlerine ekledi.

SERGEN'İ ÖNCEDEN KEŞFETSELERDİ

Başkan Çebi’yi en çok rahatsız eden konuların başında Abdullah Avcı’ya ödenecek olan 17 milyon liralık tazminat bulunuyor. Avcı’nın görevine son verip Sergen Yalçın’ı göreve getirdiklerinden sonra kısa sürede 13’üncülükten üçüncülüğe yükseldiklerini söyleyen Çebi, “Keşke Sergen Hoca’yı bizden önce keşfetselerdi” dedi.

BABA PARASI DEĞİL: CİROMUZ 1MİLYAR DOLAR

‘Baba Yaşar Kaptan’ın parasıyla şampiyon oldu’ şeklindeki bir Tweet’e tepki gösteren Ahmet Nur Çebi, “Biz demir çelik üretiyoruz. 1 milyar dolar cirosu var, 700 milyon dolar ihracat yapıyoruz. Kardeşimle beraber yaptık. Armatörlük ve liman işletmeciliği de yapıyoruz” dedi.

Beşiktaş'a şok: Abdullah Avcı'ya tazminat ödeyecek 2019-2020 sezonunda Beşiktaş’ın teknik direktörlüğü yapan Abdullah Avcı’ya Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu’ndan güzel haber geldi. Avcı, Beşiktaş’tan yüklü miktarda para alacak.

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