EURO 2020 hazırlıklarının ilk etabını Antalya'da tamamlayan A Milli Takım'da kadrodaki oyuncu sayısı 26'ya düşürüldü.
Antalya kampında yer alan Gökhan Akkan, Halil Akbunar, Efecan Karaca ve Mehmut Tekdemir, 26 kişilik kadronun dışında kalan isimler oldu.
Milli takımın 26 kişilik EURO 2020 kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)
Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Cengiz Ünder (Leicester City), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)
Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Galatasaray)
A Milli Takım Şenol Güneş ile 75. sınavına çıkıyor A Milli Takım, yarın Gine ile oynayacağı özel maç ile Şenol Güneş yönetimindeki 75. karşılaşmasına çıkacak.
A Milli Takım, EURO 2020 hazırlık maçlarına galibiyetle başladı EURO 2020 turnuvasında mücadele edecek A Milli Futbol Takımımız, ilk hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 mağlup etti.
'EURO 2020'de başarılı olacağız' Halil Dervişoğlu ve Abdülkadir Ömür, Türkiye'nin genç ve iyi bir kadroya sahip olduğunu söylerken "Şampiyonada çok başarılı olacağımıza inanıyoruz" dedi.