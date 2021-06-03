Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, tarafından hazırlanan ve FIFA dâhil birçok ilgili kurumun görüşünü aldığı spor kulüpleri taslağında, futbolcu menajerliğine ilişkin önemli kurallar getiriliyor. Buna göre futbolcularla yapılacak menajerlik sözleşmesi iki seneyle sınırlandırılacak.

Hem futbol kulübü hem de oyuncu ile sözleşme imzalayamayacak, çifte komisyon ücreti alamayacaklar. Menajerlik ücreti yüzde 5’in altında olacak. Bir yıllık eğitim sonrası sertifika alabilecek menajerlere yabancı dil zorunlu olacak. Ayrıca taslakta kulüplerin yapacağı yabancı transferinde en az iki yıl ülkesinin millî takım formasını giyme şartı da öngörülüyor.

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