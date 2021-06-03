Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından flaş bir iddiada bulundu. Dilmen, yaptığı paylaşımda, "UEFA'nın kararıyla 2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da olacak" ifadesini kullandı.

UEFA, Türkiye'de yükselişe geçen koronavirüs vaka sayılarını öne sürerek İstanbul'da yapılacak olan Şampiyonlar Ligi finalini Portekiz'in Lizbon şehrine vermişti. Dilmen, UEFA'nın aldığı yeni kararı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"KURA ÇEKİMİ 2 YIL ÜST ÜSTE İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Rıdvan Dilmen, paylaşımında, "Futbolun en büyük organizasyonlarından biri olan ve her yıl Monaco'da düzenlenen Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimleri, 2 yıl üst üste İstanbul'da gerçekleştirilecek. Ayrıca UEFA'nın kararıyla 2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da olacak" ifadelerine yer verdi.

Şampiyonlar Ligi finali, Portekiz'e Dragao Stadı'na verildi İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali, Portekiz'e Dragao Stadı'na verildi.