Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antonio Conte, Serie A'da Inter'i 11 yılın ardından şampiyon yaptıktan sonra yönetim ile mali konular ve gelecek planlamalarının uyuşmadığı sebebi ile anlaşamamasının ardından takımdan ayrılmıştı.

Conte'den boşalan koltuğa İtalya'nın Lazio takımını çalıştıran Simone Inzaghi getirildi.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Mavi-siyahlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Inter Milano, A takımın yeni teknik direktörü Simone Inzaghi'ye hoş geldin diyor. Teknik direktör, mavi-siyahlı kulüple 2 yıllık bir sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

45 yaşındaki genç teknik adam, Nisan 2016'da o dönemki teknik direktör Stefano Pioli'nin görevine son verilmesiyle Lazio genç takımından A takım teknik direktörlüğüne getirilmişti.

Inzaghi, Lazio'da geçirdiği 5,5 yılda 2018-2019 sezonunda İtalya Kupası, 2017 ve 2019'da İtalya Süper Kupası'nı kazandı.

TARAFTAR CONTE'NİN GİDİŞİNE TEPKİLİ

Inter'i bu sezon şampiyonluğa kavuşturan teknik direktör Antonio Conte ile yolların ayrılması, mavi-siyahlı takım taraftarlarının şampiyonluk sevincine gölge düşürmüş ve tepkilere yol açmıştı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde de mali açıdan zor dönemden geçen Inter'in takımdaki yüksek maaş yükünü ve transfer bütçesinde kısıntıya gitmeyi planladığı ve bu konuda özellikle transfer bütçesinin genişlemesini isteyen Conte ile anlaşamadığı yazılmıştı.

Bu arada, Inter'in Conte ile yollarını ayırdığı geçen hafta içinde Simone Inzaghi de Lazio ile sözleşme yenileme görüşmelerinden çekilmiş ve Inzaghi'nin Inter'e gideceği basında yer almaya başlamıştı.

Lazio taraftarları da kendileriyle sözleşme yenilemeye yanaşmayan Inzaghi'ye tepki göstermişti.

Inter'de Conte dönemi sona erdi İtalya Serie A'da bulunan Inter'de teknik direktör Antonio Conte ile yollar ayrıldı.

Şampiyon Inter kupasına kavuştu İtalya Birinci Futbol Ligi'nde 2020-21 sezonunun şampiyonu Inter, Udinese'yi 5-1 yendi ve kupasına kavuştu.