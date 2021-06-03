Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig’de Play-Off Turu’nda Altınordu’ya elenerek Süper Lig’e çıkma şansını yitiren Samsunspor’da teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı. Karadeniz ekibi resmi hesaplarından yaptığı açıklamayla tecrübeli hocanın yönetime istifasını sunduğunu ve kararın kabul edildiğini belirtti. Play-off turu yarı final rövanş maçında Altınordu, deplasmanda Samsunspor’la 2-2 berabere kalmış ve ilk maçın avantajıyla adını finale yazdırmıştı. Samsunspor’da 15 Kasım 2019’da göreve başlayan Sağlam, takımı 2. Lig’den alarak 1. Lig play-off’lara kadar taşımayı başarmıştı.

Kırmızı beyazlı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Kulübümüz Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Ertuğrul Sağlam, kulübümüzdeki görevinden ayrılmış ve istifasını yönetime sunmuştu. İstifası kulübümüz yönetim kurulu tarafından kabul edilmiştir.

Ertuğrul Sağlam’a bugüne kadar Samsunspor’a sunduğu hizmetleri ve katkıları için teşekkür eder, kendisine başarılar dileriz."

Samsunspor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Samsunspor’da alınan kötü sonuçlarından ardından 3 futbolcu sezon sonuna kadar kadro dışı bırakıldı.

Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan TFF'ye çağrı Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım TFF'ye çağrıda bulunarak, Play-off finalini seyircili oynamak istediklerini dile getirdi.