Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

EURO 2020'ye yedi gün kala üçüncü ve son hazırlık maçına Moldova karşısında çıkan A Millî Futbol Takımımız, Almanya'da Moldova'yı 2-0'la geçti. Ay yıldızlılar EURO 2020 hazırlığı kapsamında çıktığı ilk maçında Azerbaycan'ı 2-1 yenmiş, Gine ile golsüz berabere kalmıştı. Teknik Direktör Şenol Güneş önceki iki maçın aksine bu defa as kadroyu sahaya sürdü.

Moldova duvarı

Ay yıldızlılar dünkü maça kalede Uğurcan, geri dörtlüde Zeki, Merih, Çağlar Umut, ön liberoda Okay, sağ kanatta Kenan, ortada Ozan ve Yusuf, sol kanatta Hakan Çalhanoğlu ve ileri uçta Burak on biri ile sahaya çıktı ve ilk düdükten itibaren rakip yarı alana yerleşti. Baskımıza rağmen ilk 45 dakikada kalabalık Moldova savunmasını açmayı başaramadık.

Burak çözdü

İkinci yarının başında oyuna Kaan ve Cengiz girdi. Kapalı ve sert savunma karşısında millîler daha hareketli olmaya başladı. Hakan'ın harika pası sonrası Burak yine bitiriciliğini gösterdi. Ardından Cengiz seyrine doyum olmayacak bir golle skoru belirledi. Millîler çok katı ve ve sert savunma karşısında bile organize bir görüntü sergileyerek EURO 2020 öncesi umut verdi.

İtalya maçı farklı olacak

Kazanmak moral verdi

Moldova maçı sonrası, "Burak ve Cengiz'in gol atması moral oldu. Kazanmak da moraldir" diyen A Millî Takım'ın çalıştırıcısı Şenol Güneş, "Eksiklerimize bakacağız. Önde baskı ve pas sayımızı biraz daha arttırmalıyız" vurgusu yaparken, "İtalya maçının önemi çok büyük. Daha heyecanlı ve coşkulu olacak. Bu bir turnuva, ilk maçta biten bir şey olmayacak. Hazırlık maçlarında herkesi oynattım. Ne zaman, ne geleceğini bilemeyiz. Herkesin hazır olması lazımdı" şeklinde konuştu.

Gruptan çıkacağız

Maçı tribünden takip eden TFF Başkanı Nihat Özdemir, galibiyetten dolayı neşeliydi. "Güzel bir maç oldu. Oyuncularımız gayet iyi pas yaptı. Oyuna hakimdiler, iki de gol bulduk. Şenol Hoca ve oyuncularımızı kutluyorum" diyen Başkan, "İtalya önünde iyi bir sonuç bekliyoruz. Allah nasip ederse, şans da yanımızda olursa bu gruptan çıkacağız" sözlerini kullandı.