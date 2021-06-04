Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi ikinci etap kamp çalışmalarını Almanya’da sürdürüyor. Harsewinkel kentinin Marienfeld kasabasında konaklayan ay-yıldızlılar, antrenmanı buradaki sahada yaptı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Moldova maçında oynayan oyuncular yenileme idmanı yaparken, diğer futbolcular ısınma hareketinden sonra istasyon ve top kazanma çalışması yaptı. Antrenman yarı sahada çift kale maç ile sona erdi.

Milliler, çalışmalarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Milliler yüz güldürdü: Son provada 2 gollü galibiyet 11 Haziran'da başlayacak EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Moldova'yla karşılaşan A Milli Futbol Takımı, 2-0'lik galibiyetle yüz güldürdü.