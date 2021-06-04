Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa 1. Futbol Ligi'ni şampiyon tamamlayan Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, takımda sezonun futbolcusu seçildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Yılmaz'ın taraftarlardan yüzde 52,5 oy aldığı belirtildi.

"KRAL, TARAFTARLARIN KALBİNİ KAZANDI"

Mike Maignan'ın yüzde 28,7 ve Benjamin Andre'nin yüzde 9,6 oy aldığı ifade edilen açıklamada, "Kral (Burak Yılmaz) kesinlikle Lille taraftarlarının kalbini kazandı" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, milli futbolcu tebrik edildi.

Burak Yılmaz, aralık ve nisan aylarında da 'ayun futbolcusu' seçilmişti.

28 MAÇTA 16 GOL KAYDETTİ

Burak Yılmaz, sakatlığını atlattıktan sonra özellikle ligin son haftalarında attığı gollerle takımının şampiyonluk yarışında büyük katkı sağladı.

Ligde bu sezon çıktığı 28 maçta 16 gol kaydeden Burak Yılmaz, takımının en skorer ismi konumunda.

RONALDO'DAN SONRA İKİNCİ SIRADA

Yılmaz, Avrupa'nın en büyük 5 liginde 35 yaş ve üstü futbolcular arasında Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'dan sonra en çok gol atan oyuncu oldu.

Şampiyonluk sonrası Burak ve Yusuf'tan ilk açıklama Fransa'da Lille formasıyla şampiyonluğa ulaşan Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Bizimkilerden gövde gösterisi Ay yıldızlı ekibimiz EURO 2020 öncesi son hazırlık maçına as kadrosuyla çıktı, özellikle ikinci yarıdaki futboluyla beğeni topladı. Burak Yılmaz'ın golüyle öne geçen millîler Cengiz Ünder'le skoru perçinledi