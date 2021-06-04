Chelsea Kulübü, 47 yaşındaki Alman Thomas Tuchel'in gelecek sezon sonu bitecek kontratının 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.
Ülkesinde Mainz 05 ve Borussia Dortmund ile Fransa'da Paris Saint-Germain'i (PSG) çalıştıran Tuchel, ocak ayında Chelsea'nin başına geçmişti.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANDI
Tuchel yönetiminde geride kalan sezon UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan "Maviler", Premier Lig'i ise 4. sırada tamamlamıştı.
Öte yandan 2019-2020 sezonunda da PSG'yi Şampiyonlar Ligi finaline taşıyan Tuchel, farklı takımlarla üst üste iki sezon "Devler Ligi" finali gören ilk teknik direktör olmuştu.
Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi oldu UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde kupanın sahibi, Manchester City'yi 1-0 mağlup eden Chelsea oldu. Böylelikle İngiliz ekibi tarihinde ikinci kez Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kaldırarak başarıya ulaştı.
Chelsea'de Thomas Tuchel dönemi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, teknik direktörlük görevine Thomas Tuchel'i getirdi.