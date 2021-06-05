Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cuma günü başlayacak olan EURO 2020'de aynı grupta bulunduğumuz İtalya, şampiyona öncesi son hazırlık maçında Çekya ile karşılaştı.

Karşılaşmada 23. dakikada Immobile ile 1-0 öne geçen İtalya, 42. dakikada Barella'nın ayağından bulduğu golle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.66. dakikada Insigne skoru 3-0'a çıkardı. 73. dakikada Berardi ile golü bulan İtalya ise Çekya'ya karşı 4-0 gibi net bir skorla galip geldi.

İLK MAÇ İTALYA İLE

A Milli Takımımız, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda İsviçre, İtalya ve Galler ile aynı grupta bulunuyor. Cuma günü Şampiyonanın açılış maçında Türkiye, Roma'da İtalya ile karşılacak.

Bizimkilerden gövde gösterisi Ay yıldızlı ekibimiz EURO 2020 öncesi son hazırlık maçına as kadrosuyla çıktı, özellikle ikinci yarıdaki futboluyla beğeni topladı. Burak Yılmaz'ın golüyle öne geçen millîler Cengiz Ünder'le skoru perçinledi