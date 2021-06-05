Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NBA play-off'larına son serisinde heyecan sürüyor.

Batı Konferansı ilk tur serisinin altıncı mücadelesinde Los Angeles Clippers, American Airlines Center'da Dallas Mavericks'in konuğu oldu.

Baştan sona çekişme içinde geçen karşılaşmada özellikle son periyotta rakibine üstünlük kuran Clippers, maçı 7 sayı farkla kazanarak seriyi son maça taşıdı.

KAWHİ LEONARD'DAN 45 SAYILIK PERFORMANS

Clippers'ın yıldızı Leonard, 45 sayı, 6 ribaunt ve 3 asistlik performansıyla kariyerinin en fazla sayı attığı play-off maçı rekorunu egale etti. Reggie Jackson 25 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist, Paul George 20 sayı, 13 ribaunt ve 6 asistle takımının galibiyetine katkı sağlayan diğer oyuncular oldu.

Mavericks'te Luka Doncic 29 sayı, 11 asist ve 8 ribaunt, Tim Hardaway 23 sayı, Boban Marjanovic 12 sayı ve 9 ribaunt, Dorian Finney-Smith 11 sayı, 7 ribaunt ve 4 asistle oynadı.

KAZANAN UTAH JAZZ İLE EŞLEŞECEK

Serinin Los Angeles kentinde oynanacak 7. karşılaşmasını kazanan taraf, Batı Konferansı'nda yarı finale kalarak Utah Jazz ile eşleşecek.

NBA'de son şampiyon Lakers, Suns'a elendi NBA play-off'larında Phoenix Suns - Los Angeles Lakers eşleşmesinde Suns 6. maçta 113-100 kazanarak skoru 4-2'ye getirdi ve son şampiyon Lakers'ı eledi.

NBA'de Nets, Celtics karşısında yarı final biletini 4-1'le aldı NBA play-off'larında Boston Celtics'i 123-109 mağlup eden Brooklyn Nets, seriyi 4-1 kazanarak Doğu Konferansı yarı finaline yükseldi.

NBA'da play-offlarda ilk tur atlayan Bucks oldu Geçen sezon lider bitirmesinin ardından yarı finalde Miami Heat'e 4-1 yenilen Milwaukee Bucks, bu sezon Heat'i 4-0 ile geçti.

NBA play-off'larında Wizards, 76ers karşısında skoru 3-1'e getirdi NBA play-off'ları Doğu Konferansı eşleşmesinde 76ers ile karşı karşıya gelen Wizards dördüncü maçı 122-114 kazanarak seriyi 3-1'e getirdi.