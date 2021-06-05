Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe sportif direktörlüğünden ayrılmasıyla birlikte yerine gelecek olan isim tartışılıyor. Geçtiğimiz günlerde Başakşehir'in Ceo'su Mustafa Eröğüt ve futbol adamı Önder Özen'in isimleri ön plana çıkmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, iki isimle de görüşmede bulunmadıklarını belirtti.

"DİĞER KONULAR İÇİN DAHA ERKEN"

Eröğüt ve Özen ile ilgili iddiaları yalanlayan Ali Koç, "Mustafa Eröğüt, Başakşehir'de gayet başarılı bir isim. Görüşmemiz olmadı ancak Başakşehir Kulübü neden bıraksın kendisini. Ayrıca Önder Özen ile de temasımız olmadı. Teknik direktörlük görevi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer konular için daha erken" diye konuştu.

Fenerbahçe'de Belözoğlu dönemi bitti Fenerbahçe'deki futbolculuk kariyerinin ardından, takımın A Takım Direktörü olarak spor hayatına devam eden Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli ekipten ayrıldığını açıklayarak veda mesajı paylaştı.

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