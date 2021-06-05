Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, yeni sezon öncesi transfer dönemini verimli bir şekilde geçirmenin peşinde.

4 İSİME GELECEK TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Bordo-mavili ekip Uğurcan Çakır, Djaniny, Ekuban ve Nwakameye gelecek olan teklifleri gündeminde tutuyor.

Finansal FairPlay kurallarının ihlal edilmemesi için satılacak olan oyunculardan elde edilecek gelirlerin büyük bir önem taşıdığı dönemde Karadeniz ekibi, 4 oyuncusuna gelen transfer teklifleri değerlendirecek. Bordomavili yönetim menajerler aracılığıyla yapılan teklifler yerine resmi teklifler üzerinden planlama oluşturacak.

Trabzonspor’da transferi en çok konuşulan isimlerin başında Uğurcan Çakır geliyor. Yurt dışı transferine kesin gözüyle bakılan başarılı file bekçisinin transferinin Avrupa Futbol Şampiyonası sonrası resmiyet kazanması bekleniyor. Djaniny için Arap takımları nabız yoklarken, Ekuban'a talip olan İtalya takımları ise bordomavililerle pazarlıklarını sürdürüyor. Önümüzdeki yıl sözleşmesi sona erecek olan oyuncudan bordomavili kulüp, gelir elde etmeyi hedefliyor.

Trabzonspor, Ekuban gibi gelecek yıl mukavelesi bitecek Nwakaeme için de teklifleri değerlendirmeye alacak.

Bordomavililer, bu transfer döneminde söz konusu oyunculardan hedeflediği gelirleri elde etmesi halinde transferlerine onay verecek.

Trabzonspor Abdülkadir Parmak'ı affetti Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Abdülkadir Parmak, Abdullah Avcı ve yönetim tarafından affedilerek kadroya yeniden dahil edildi.

Trabzonspor, İtalya'dan iki futbolcuyu renklerine kattı Trabzonspor, sezonun bitmesiyle transfer çalışmalarına hızlı başladı. Bordo-mavililer İtalya liginden 2 oyuncuyu renklerine kattı.