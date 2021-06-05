Samsunspor’dan ayrılmasının ardından gözler Ertuğrul Sağlam'ın üzerine çevrilmişti. Tecrübeli teknik adamdan bir biri ardına flaş açıklamalar geldi. Samsunspor’dan ayrıldıktan sonrası ilk kez konuşan Sağlam yaptığı açıklamada, “Kasım 2019'da büyük bir hasret ve heyecanla başlayan Samsunspor teknik direktörlüğü görevim, 2 Haziran Çarşamba sabahı şahsıma iletilen tebligatla sona ermiş bulunuyor. Genel bir değerlendirme yaptığımızda, bir meydan okuma olarak başlayan geçen sezonu 6 puan geriden gelip 10 puan fark atarak şampiyonlukla tamamlamamız son derece önemli bir başarıydı. Bu sezon, pandemi şartları, önemli oyuncularımızın sakatlık süreleri, son haftalardaki saha dışı tuhaf gelişmeler ve içeride uğraşmak zorunda kaldığımız sorunlar ise camianın 10 yıllık hayalinin gerçekleşememesinde önemli etken oldu” dedi.
"İstifa etmedim, tebligatla görevime son verildi"
İstifa etmediğini, tebligatla görevine sor verildiğini belirten Sağlam, “Samsunspor'a aidiyetini geçmişte olduğu gibi bu sezon içinde de maddi ve manevi kanıtlamış biri olarak bu veda şeklinin içime sinmediğini de belirtmek istiyorum. Vurgulamak istediğim bir başka önemli konu da daha önce ifade ettiğim şekilde sözleşme şartlarının gereği konusunda anlaşma isteğime ve fedakarlık yapma talebime kulüp yetkililerinin cevap vermemesi nedeniyle ayrılık süreci iddia edilenin aksine istifamla sonuçlanmamıştır” şeklinde konuştu.
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Ertuğrul Sağlam'dan flaş açıklama: İstifa etmedim...
Samsunspor'un eski Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'dan flaş istifa açıklaması geldi. Sağlam, istifa etmediğini tebligatla görevine son verildiğini belirtti, işte detaylar...
Samsunspor’dan ayrılmasının ardından gözler Ertuğrul Sağlam'ın üzerine çevrilmişti. Tecrübeli teknik adamdan bir biri ardına flaş açıklamalar geldi. Samsunspor’dan ayrıldıktan sonrası ilk kez konuşan Sağlam yaptığı açıklamada, “Kasım 2019'da büyük bir hasret ve heyecanla başlayan Samsunspor teknik direktörlüğü görevim, 2 Haziran Çarşamba sabahı şahsıma iletilen tebligatla sona ermiş bulunuyor. Genel bir değerlendirme yaptığımızda, bir meydan okuma olarak başlayan geçen sezonu 6 puan geriden gelip 10 puan fark atarak şampiyonlukla tamamlamamız son derece önemli bir başarıydı. Bu sezon, pandemi şartları, önemli oyuncularımızın sakatlık süreleri, son haftalardaki saha dışı tuhaf gelişmeler ve içeride uğraşmak zorunda kaldığımız sorunlar ise camianın 10 yıllık hayalinin gerçekleşememesinde önemli etken oldu” dedi.
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