Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konyaspor Kulübünün yeni başkanı olağanüstü genel kurul sonrası belli oldu. Başkanlık koltuğuna tek aday olarak seçime giren Fatih Özgökçen getirildi. Kulübün eski başkanı Hilmi Kulluk, Fatih Özgökçen'e başarı dileyerek "Yapılan olağanüstü genel kurulun camiamıza, şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Görevimiz süresince bizleri destekleyen herkese ve Konyaspor sevdalılarına teşekkür ederim." diye konuştu.

Konyaspor'un borcu 242 milyon lira

Yönetim kurulu faaliyet raporundan sonra gelir gider raporu ile mali bilançolar açıklandı. Kulübün net borcunun 242 milyon lira olduğu bildirildi. Okunan hesap ve raporlar ile tüzük tadilatı oy çokluğuyla kabul edildi.

"Bu sezonu bir dönüm noktası olarak görüyoruz"

Oylama öncesi genel kurula hitap edeh Fatih Özgökçen, Konyaspor'un kurulduğu günden bu yana Türk futboluna yaptığı katkıların inkar edilemez olduğunu söyledi. Kulübün öz kaynağı olan altyapının daha fazla geliştirilmesine, daha çok oyuncunun Konyaspor'a ve Türk futboluna kazandırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık vereceklerini belirten Özgökçen, şunları kaydetti: "En büyük destekçimiz taraftarımızın, yeşil-beyaz renkleri her zamankinden daha fazla sahiplenmesi için şeffaf, iletişim odaklı ve samimi bir süreç yönetmeyi hedefliyoruz. Konyaspor'umuz için bu sezonu bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Gelecek yıllarda tüm yapılarıyla adından söz ettirecek bir kulüp olmaya yönelik adımlar atmaya gayret edeceğiz. Dönem birlik ve beraberlik dönemi olacaktır."



421 delegenin tamamından oy aldı

Genel kurulda tek aday olan Özgökçen, katılım sağlayan 421 delegenin tamamının oyunu alarak başkan seçildi.



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