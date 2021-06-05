Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli boksörümüz Batuhan Çiftçi, Fransa'da yarı finale yükseldi. Güzel haber Türkiye Boks Federasyonu tarafından verildi. Açıklamada, Paris'te gerçekleştirilen organizasyonun ikinci günü 52 kiloda ringe çıkan milli boksör Çiftçi'nin, çeyrek final müsabakasında Romen rakibi Cosmin Petre Girleanu'yu yenerek yarı finale yükseldiği bildirildi.



Batuhan Çiftçi yarı finale adını yazdıran 4. isim oldu

Yarı finalist olarak olimpiyat kotası elde eden Buse Naz Çakıroğlu, Esra Yıldız ve Busenaz Sürmeneli'nin ardından adını son 4'e yazdıran dördüncü milli sporcu Batuhan Çiftçi oldu. Batuhan Çiftçi, geride kalan yıl Londra'da olimpiyat kotası almıştı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları, 8 Haziran Salı günü sona erecek.



Koronavirüs 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı da tehdit ediyor Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi Üst Yöneticisi Toshiro Muto, koronavirüs salgınının yayılmasının Japonya'da düzenlenecek 32. Olimpiyat Oyunları'nı etkileyebileceği konusunda ciddi endişe duyduklarını söyledi.



Tokyo Olimpiyat kuralları belli oldu: Bağırmak ve yemek yemek yasak Koronavirüs salgını nedeniyle geçen sene yapılamayan Tokyo Olimpiyatları, bu sene de virüs nedeniyle tartışmalara açık konumda. Japonya'da salgının dördüncü dalgası yaşanırken, organizatörler iptal protestolarına rağmen Olimpiyatları yapmakta kararlı görünüyor.