Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası, Başkent Paris'te düzenleniyor. Turnuvanın 7. günü, akşam seansındaki üçüncü tur karşılaşmalarıyla sürdü. İspanyol Rafael Nadal, gülen taraf olarak 4. tura yükselmeye hak kazandı.
6-3'LÜK SKORLA YENDİ
Erkeklerin 3 numaralı seribaşı İspanyol Nadal, dünya sıralamasının 45. basamağındaki Büyük Britanyalı Cameron Norrie'yi 6-3'lük skorlarla kazandığı setlerle 3-0 yenerek dördüncü tura çıktı.
BRADY SAKATLANARAK ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDI
Kadınlar dünya sıralamasının 14. sırasındaki Jennifer Brady, klasmanın 25. sırasındaki Coco Gauff karşısında çıktığı üçüncü tur maçında ilk seti 6-1 geride kapattı. İkinci sette sakatlanan ABD'li oyuncu maçtan çekilince, Gauff dördüncü tura yükseldi.
Yunan tenisçi Maria Sakkari, Belçikalı rakibi Elise Mertens'i 7-5, 6-7 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek bir üst tura adını yazdırdı.
Nadal, çeyrek finalde 2-0 yenilerek elendi Erkekler dünya 2 numarası Rafael Nadal, Madrid Açık Tenis Turnuvası çeyrek finalinde Alexander Zverev'e 2-0 yenilerek veda etti.
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