Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NBA play-off'ları Doğu Konferansı yarı final serisi ilk maçında Brooklyn Nets, Barclays Center'da Milwaukee Bucks'ı ağırladı.

Bucks, karşılaşmanın ilk çeyreğini 32-30 önde geçse de devre arasına üstün giren taraf 63-61'lik skorla Nets oldu. Ev sahibi ekip, üçüncü çeyrekte ortaya koyduğu etkili performansla sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Nets, üçüncü periyodunu 98-84 üstün bitirdiği mücadeleyi 115-107 kazandı.

JAMES HARDEN SAKATLANDI

Bu arada Nets'in yıldız isimlerinden James Harden, karşılaşmanın ilk dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

ANTETOKOUNMPO'NIN 34 SAYISI YETMEDİ

Kevin Durant 29 sayı, 10 ribaunt, Kyrie Irving 25 sayı, 8 asist, Joe Harris 19 sayı, Blake Griffin 18 sayı, 14 ribauntluk performanslarıyla Nets'in galibiyetinde ön plana çıktı.

Konuk takımda Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 11 ribaunt, Brook Lopez 19 sayı, Jrue Holiday 17 sayı, 9 ribaunt ve Khris Middleton 13 sayı, 13 ribauntla oynadı.

NBA'de son şampiyon Lakers, Suns'a elendi NBA play-off'larında Phoenix Suns - Los Angeles Lakers eşleşmesinde Suns 6. maçta 113-100 kazanarak skoru 4-2'ye getirdi ve son şampiyon Lakers'ı eledi.

NBA'de Nets, Celtics karşısında yarı final biletini 4-1'le aldı NBA play-off'larında Boston Celtics'i 123-109 mağlup eden Brooklyn Nets, seriyi 4-1 kazanarak Doğu Konferansı yarı finaline yükseldi.