Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek erkeklerin 6 numaralı seribaşı Alexander Zverev, çeyrek finale yükseldi. Paris'teki turnuvanın 8. günündeki son karşılaşmada Zverev, Kei Nishikori ile karşılaştı.
Karşılaşmayı, 6-4, 6-1 ve 6-1'lik setlerle kazanan Zverev adını çeyrek finale yazdırdı. Alman tenisçi, çeyrek finalde klasmanın 46. basamağındaki İspanyol Alejandro Davidovich Fokina ile karşılaşacak.
Fransa Açık'ta çekilen çekilene Fransa Açık'ta çekilen tenisçiler kervanına İsviçreli Roger Federer de katıldı. Federer, vücudunu daha fazla yormak istemediği için turnuvayı yarıda bıraktı.