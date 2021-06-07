Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ın çifte şampiyonluğunda ciddi pay sahibi olan Rachid Ghezzal geleceği hakkında açıklamalar yaptı. Ülkesinin ulusal televizyonuna konuşan Cezayirli yıldız, Beşiktaş’taki performansı sayesinde yeniden millî takım kapısını araladığının farkında olduğunu ve istikrara ihtiyaç duyduğunu söyledi. Beşiktaş'ta kalmasının garantisini veremediğini söyleyen Ghezzal, "Leicester City ve Beşiktaş henüz aralarında anlaşmadı. Anlaşmalarını çok isterim. İstikrara ihtiyacım var. Millî takım performansım için de bu çok önemli" diye konuştu.

Ailem de mutlu

"Mutlu olduğum, sahadaki oyunumdan anlaşılıyor" diyen Ghezzal, Monaco'nun da kadrosuna katmak istediği bir isim. Cezayirli, "Beşiktaş'ta devam etme fikrinde tamamen olumlu bir noktadayım, ailem de kendini iyi hissediyor. Kulüpte herkesle iyi ilişkiler geliştirdim, devam etmek istiyorum ama bu durum sadece bana bağlı değil. Leicester, Beşiktaş arasındaki anlaşmaya da bağlı" dedi. Sergen Yalçın hakkında da konuşan yıldız oyuncu, "Sergen Yalçın sahada bana özgürlük veriyor. Bu da benim oyunumu pozitif yönde etkiliyor" sözlerini kullandı.

Kâğıt parçasına bir imza!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, henüz yeni sözleşmeye imza atmayan Sergen Yalçın hakkında konuştu. Taraftarların tedirgin olmamasını isteyen Çebi, "Beşiktaş'ın başkanı gider başka başkanı gelir. Futbolcular gider futbolcular gelir, hocalar gider hocalar gelir. Beşiktaş kendi kıymetini yukarı çıkaracak insanlarla beraber olacaktır" dedi. Sergen Yalçın'ın çok yorulduğunu ve dinlendiğini belirten Çebi, "Hocamızla oturup konuşacağız. Sonuç itibarıyla bir kâğıt parçasına imza atacağız. Tersinin olacağını düşünmek bile istemiyorum" dedi.