Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan yeni sezon öncesi flaş hamleler gelmeye devam ediyor. Sezonu ikinci ve üçüncü sırada tamamlayan ekipler, ligde olduğu gibi transferde de kıyasıya bir rekabete girdi. Önceki yıllarda Vedat Muriç, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci için karşı karşıya gelen ekiplerin bu kez Tunus'un Esperance takımında forma giyen Romdhane için devrede olduğu konuşuluyor.

VEDAT MURİÇ İLE BAŞLADI

2018-2019 sezonunda ezeli rakipler Vedat Muriç için adeta savaşmış ve sonunda Çaykur Rizespor'a 5.6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen sarı lacivertliler, Muriç'i renklerine bağlamıştı. 26 yaşındaki golcü, 18.50 milyon euro karşılığında Lazio'ya transfer olmuştu.

MERT HAKAN YANDAŞ VE İRFAN CAN KAHVECİ REKABETİ

Geçen sezon ise ezeli rakipleri karşı karşıya getiren iki isim vardı: Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci. Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Mert Hakan, Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.

İrfan Can Kahveci transferi ise büyük ses getirmişti. Galatasaray'ın çok istediği bilinen isim için Ali Koç devreye girmiş ve genç oyuncu 7 milyon Euro'luk transfer ücretiyle sarı lacivertlilere transfer edilmişti.

YENİ KAPIŞMA: ROMDHANE

Sabah'ın haberine göre; transferde bu sezon iki ekibi karşı karşıya getiren isim Tunus'un Esperance takımında forma giyen Romdhane. Adı Galatasaray ile anılan 21 yaşındaki genç futbolcunun, menajeri tarafından Fenerbahçe'ye de önerildiği iddia edildi.

Tunus Milli Takımı'nda görev yapan ve iki yönlü orta saha olduğu belirtilen Ben Romdhane'nin bonservisinin 2 milyon Euro olduğu öğrenildi.

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