Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Futbol dünyasının en pahalı isimleri belli oldu. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı rapora göre Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga) ve İtalya'nın (Serie A) piyasa değeri en yüksek oyuncuları belirlendi.

FODEN İLK SIRADA YER ALDI

Yaş, sözleşmenin tamamlanmasına kalan süre, mevki, kulüp ve milli takımda gösterilen performans ile kulübün performansı gibi kriterlere göre oluşturulan model doğrultusunda, 190,2 milyon avro piyasa değeri bulunan İngiliz orta saha oyuncusu Foden, en değerli futbolcular sıralamasında zirveye yerleşti.

MANCHESTER UNITED'LI İKİ İSİM 2. VE 3. SIRADA

Manchester United forması giyen Mason Greenwood 178 milyon avro, Marcus Rashford ise 159,1 milyon avro piyasa değeriyle Foden'ı takip eden isimler oldu.

RONALDO VE MESSİ İLK 100'DE YER ALMADI

Uzun süre listenin zirvesinde bulunan Fransız Kylian Mbappe, 118,3 milyon avro değerle 12. sırada kalırken, ilk 100 futbolcunun dahil edildiği listede Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ve Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ise yer almadı.

PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK 10 FUTBOLCU

Piyasa değeri en yüksek 10 futbolcu şöyle sıralandı:

1. Phil Foden (Manchester City): 190,2 milyon avro

2. Mason Greenwood (Manchester United): 178

3. Marcus Rashford (Manchester United): 159,1

4. Erling Haaland (Borussia Dortmund): 155,5

5. Bruno Fernandes (Manchester United): 154,3

6. Frenkie de Jong (Barcelona): 138,7

7. Pedri Gonzalez (Barcelona): 133,2

8. Alphonso Davies (Bayern Münih): 131,6

9. Joao Felix (Atletico Madrid): 127,8

10. Mason Mount (Chelsea): 123,6

Zirvenin sahibi dünyada Ronaldo, Türkiye'de Mesut Özil Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, sosyal medyada da zirveyi bırakmıyor. Ronaldo, 530 milyona yaklaşan takipçi sayısıyla sosyal medyanın en popüler isimleri arasında yer alıyor. Süper Lig'in en çok takip edilen ismi ise Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil.