Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Efes şampiyonluğuna bir yenisini daha ekledi. Bu sezon ikinci kez şampiyonluğu kazanan Anadolu Efes toplamda ise 15. şampiyonluğunu elde etti.

Fenerbahçe Beko'yu 93-66 yenen Anadolu Efes, 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.

2 YIL SONRA KUPA ALINDI

Ligde en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını elinde bulunduran Anadolu Efes, 1979, 1983, 1984, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009 ve 2019'un ardından 2021'de de kupayı müzesine götürdü.

ERGİN ATAMAN 5. LİG ŞAMPİYONLUĞUNU ELDE ETTİ

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, kariyerinde 5. lig şampiyonluğunu elde etti.

Lacivert-beyazlı takımın başında 3 kez (2009, 2019, 2021) kupayı kazanma başarısı gösteren deneyimli başantrenör, Beşiktaş (2012) ve Galatasaray'ı da (2013) da birer kez şampiyonluğa taşımıştı.

ÇİFTE KUPA

Lacivert-beyazlı takım, 30 Mayıs'ta THY Avrupa Ligi'nde tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Ergin Ataman'ın öğrencileri, 8 gün sonra bu kez ligde şampiyonluğa ulaştı ve sezonu 2 kupayla tamamladı.

SADECE BİR KEZ MAĞLUP OLDU

Lacivert-beyazlı takım, lider tamamladığı normal sezonda çıktığı 30 maçın 29'unu kazandı. Anadolu Efes, tek mağlubiyetini 23. haftada HDI Sigorta Afyon Belediyespor karşısında yaşadı.

Lacivert-beyazlılar, şampiyon tamamladığı 2020-2021'de normal sezon ve play-off'ta oynadığı 38 karşılaşmanın 37'sini kazanarak yüzde 97 galibiyet oranı elde etti.

FENERBAHÇE BEKO İKİNCİ OLDU

Basketbol Süper Ligi final serisini Anadolu Efes'e 3-0 kaybeden Fenerbahçe Beko, ikincilikle yetindi.

Ligde 9 şampiyonluğu bulunan sarı-lacivertli takım, 10. kez sezonu ikinci tamamladı.

Avrupa'nın en büyüğü Anadolu Efes Ergin Ataman'ın takımı Avrupa'nın kulüpler bazında bir numaralı kupasını alarak Türk basketbol tarihinin en büyük başarılarından birine imza attı. Temsilcimiz ülkemize 10. Avrupa kupasını kazandırarak hepimizi sevince boğdu

Şampiyon olan Anadolu Efes'e tebrik mesajları THY Euroleague şampiyonu olan Anadolu Efes için tebrik mesajları geldi