Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota müsabakalarında bugün oynanan yarı final müsabakalarında Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli büyük bir başarı elde etti.

69 KİLODA BUSE NAZ SÜRMELİ

Daha önce Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılmayı garantileyen 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, yarı final müsabakasında Ukraynalı rakibi Anna Lysenko'yu mağlup ederek Avrupa Kota müsabakalarında finale yükseldi.

51 KİLODA BUSE NAZ ÇAKIROĞLU

Daha önce Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılmayı garantileyen 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu da yarı final müsabakasında Bulgar rakibi Stoyka Krasteva'yı yenerek finale adını yazdırdı.

Turnuvada final müsabakaları yarın oynanacak.

Buse Naz Çakıroğlu: 'Tokyo’dan altın madalya ile evime dönmek istiyorum' Fenerbahçeli milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, “Şu anda dünya sıralamasında 1. sıradayım. Londra’da ilk 6’ya girip Tokyo’da da altın madalya alıp evimize dönmek istiyoruz” diye konuştu.

Buse Naz Çakıroğlu finale yükseldi Rusya'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, finale yükseldi.