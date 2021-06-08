Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basketbol Süper Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 27 sayı farkla 93-66 yenen Anadolu Efes, seriyi güle oynaya 3-0 kazanarak 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu. Lacivert-beyazlı takım, Süper Lig'de üst üste iki, toplamda ise 15. şampiyonluğunu elde etti. F.Bahçe De Colo'nun etkili olduğu ilk çeyreği 25-21 önde geçti. Buğrahan Tuncer ve Singleton'la ipleri eline alan Efes soyunma odasına 44-32 önde girdi.

Fark açılıyor

3. çeyrekte rakip potadan kolay kolay boş dönmeyen Ergin Ataman'ın takımı, F.Bahçe'nin savunma zaaflarını da iyi değerlendirerek farkı açtı ve son periyoda 30 sayı önde girdi: 72-42. Sarı lacivertliler 10-0'lık seriyle umutlansa da, Beaubois ve Buğrahan Tuncer'in basketleriyle yeniden farkı açan Anadolu Efes, maçı 93-66 kazanarak şampiyonluğa uzandı. Beaubois, 30 sayı ve 4 asistlik performansıyla galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Türkiye'nin gururu

∂ Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman maçın ardından, "Fenerbahçe gibi bir takımı 3-0'la geçtik" derken, "Müthiş bir sezon geçirdik. Oyuncularım Türkiye'nin gururu oldu. Sezonu iki kupayla bitirdik. İnşallah önümüzdeki sezon aynı takım ve aynı hedeflerle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.