Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NBA'den yapılan açıklamaya göre, kariyerinde ikinci kez bu ödüle layık görülen Tom Thibodeau, iki farklı takımdaki ilk sezonunda bunu başaran ilk başantrenör unvanını da elde etti.

2012'DEN BERİ İLK KEZ PLAY-OFF'A ÇIKARDI

Daha önce Chicago Bulls'ta 2010-2011 sezonunda en iyi başantrenör seçilen 63 yaşındaki ABD'li Thibodeau, bu sezon göreve geldiği New York Knicks'i 2012-2013 sezonunun ardından ilk kez play-off'lara taşımıştı.

MONTY WILLIAMS'I GERİDE BIRAKTI

NBA'de play-off öncesi normal sezonun en iyi başantrenörü seçilen Phoenix Suns'ı çalıştıran Monty Williams, 2020-2021 sezonunun en iyi çalıştırıcısı kategorisinde Thibodeau'nun ardından ikincilik elde etti. Utah Jazz'ı çalıştıran Quin Snyder ise üçüncü oldu.

NBA'de son şampiyon Lakers, Suns'a elendi NBA play-off'larında Phoenix Suns - Los Angeles Lakers eşleşmesinde Suns 6. maçta 113-100 kazanarak skoru 4-2'ye getirdi ve son şampiyon Lakers'ı eledi.

NBA'de Nets, Celtics karşısında yarı final biletini 4-1'le aldı NBA play-off'larında Boston Celtics'i 123-109 mağlup eden Brooklyn Nets, seriyi 4-1 kazanarak Doğu Konferansı yarı finaline yükseldi.

NBA'de sezonun koçu Monty Williams oldu Amerikan Basketbol Ligi(NBA)'nde 2020-2021 sezonunun en iyi koçu ödülünü Phoenix Suns'ın başındaki Monty Williams kazandı.