Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor son dakika haberi: Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, uzun süredir temas halinde olduğu Mares Hamsil ile anlaşma sağladı. Bordo-mavili ekip, Slovak yıldız ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TURNUVADAN SONRA TRABZON'A GELECEK

Şu an milli takımı ile birlikte Avrupa Şampiyonası kampında olan 33 yaşındaki futbolcunun, turnuvadan sonra Trabzon’a gelmesi bekleniyor.

Trabzonspor, son olarak Gervinho ve Bruno Peres'i de kadrosuna katmıştı.

Trabzonspor, 4 oyuncusuna gelecek tekliflere açık Trabzonspor, oyuncuları Uğurcan Çakır, Ekuban, Djaniny ve Nwakaeme’ye gelmesi muhtemel teklifleri değerlendirmeye alacaklarını duyurdu.