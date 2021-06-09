Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta ilk yarı final eşleşmesi belli oldu. Paris'te düzenlenen turnuvada, tek erkekler dünya sıralamasında 5 numaralı seri başı Tsitsipas, 2. sıradaki Medvedev'i 3-0'la geçerek yarı finale yükseldi.

Yunan tenisçi Tsitsipas, rakibini 6-3, 7-6 ve 7-5'lik setlerle mağlup etti.

ZVEREV, FOKİNA'YI ELEDİ

Günün diğer maçında ise 6 numaralı seri başı Zverev, Fokina'yı 6-4,6-1 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yendi. 1 saat 36 dakika süren müsabaka sonucu Zverev üst tura çıkmaya hak kazandı.

Zverev ve Tsitsipas yarı finalde karşılaşacak.

KADINLARDA YARI FİNALİN ADI PAVLYUCHENKOVA-ZİDANSEK

Tek kadınlarda 31 numaralı seri başı Pavlyuchenkova, Kazak rakipi Rybakina'yı 6-7, 6-2 ve 9-7'lik setler sonucu 2-1 mağlup etti. 2 saat 33 dakika süren müsabaka sonucu Rus tenisçi Pavlyuchenkova yarı finale yükselerek Zidansek ile karşılaşmaya hak kazandı.

Fransa Açık'ta son çeyrek final bileti Nadal'ın Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası olan Fransa Açık'ta tek erkeklerde son çeyrek final bileti Rafael Nadal'ın oldu.

Fransa Açık'ta çekilen çekilene Fransa Açık'ta çekilen tenisçiler kervanına İsviçreli Roger Federer de katıldı. Federer, vücudunu daha fazla yormak istemediği için turnuvayı yarıda bıraktı.