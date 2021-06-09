Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gökmen Şahin

Trabzonspor, Perez ve Gervinho’nun ardından üçüncü transferini de gerçekleştirdi. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın direkt isim vererek “Keşke olsa” dediği Marek Hamsik transferi mutlu sonla bitti. Göteborg ile mukavelesi biten ve boşta olan merkez orta saha oyuncusu ile prensip anlaşmasına varılmıştı. 33 yaşındaki Slovak oyuncu millî takım kampında iki yıllık ön protokolü imzaladı. Hamsik’e yıllık 1,5 milyon avro garanti ücret ve 700 bin avro da imza parası ödenecek.

Sıra sol bekte

Marek Hamsik’in ön protokolü imzaladığı haberi, bordo mavili camiada büyük bir heyecana ve mutluluğu sebep oldu. Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmaya çalışan bordo mavililer, Kasımpaşa’dan Fode Koita ile de söz kesti. Ayrıca gündeminde Saracchi ve Meling gibi isimler bulunan Karadeniz ekibi, yabancı kontenjanı durumuna göre millî futbolcu Umut Meraş’a da ağırlık verebilir. Bu konuda TFF’nin yabancı kuralıyla ilgili nihai kararı bekleniyor.

AHMET AĞAOĞLU: Devamı gelecek

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Yeni transferler çok katkı verecek. Daha 6-7 oyuncu daha alacağız. Hepsinin ödemeleri için ince hesaplar yaptık. Transferde hovardalık yapmıyoruz" derken, "TFF yabancıda çok direnç gösterdi. Elimiz kolumuz bağlandı. Futbolun gelişmesinden sorumlu bir kurumun, bu kadar direnç göstermesini anlamakta güçlük çekiyoruz" sözlerini kullandı.

20 milyona gitmişti

Slovan Bratislava altyapısından yetişen Marek Hamsik, sonrasında Napoli'de 12 sezon boyunca forma giydi. Napoli’den Çin ekibi DL Yifang’a 20 milyon avroya giden Slovak oyuncu geçen sezonun devre arasında Göteborg’a transfer olmuştu.