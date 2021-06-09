Ünlü futbolcu Hüseyin Türkmen'in hayatını Ümran Uzun ile birleştirdiği törene, Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başkan yardımcısı Emin Kahraman, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Lokman Sadıklar ve futbolcular katıldı.
Şahitlerden biri Ahmet Ağaoğlu oldu
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in kıydığı nikahta çiftin nikah şahitliğini ise Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper yaptı.
Tören sonrası Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.
Hüseyin Türkmen kazadan yara almadan kurtuldu Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Güven, futbolcuları Türkmen'in otomobiliyle yaptığı kazada nişanlısı Uzun'un omurgasında kırık oluştuğunu, oyuncunun yara almadığını bildirdi.
Ahmet Ağaoğlu'na teknik direktör dayanmıyor Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, göreve geldiği tarihten bu yana 5. farklı teknik adamla çalışacak.
Trabzonsporlu futbolcu Hüseyin Türkmen evlendi
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Hüseyin Türkmen bugün düzenlenen törenle evlendi.
Ünlü futbolcu Hüseyin Türkmen'in hayatını Ümran Uzun ile birleştirdiği törene, Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başkan yardımcısı Emin Kahraman, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Lokman Sadıklar ve futbolcular katıldı.
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