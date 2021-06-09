Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rus hakem Sergey Lapochkin'in, 2018 yılında Letonya'da oynanan UEFA Avrupa Ligi ön eleme turundaki Ventspils-Bordeaux maçında şike yaptığı iddia edildi. Lapochkin'in maç öncesi Ventspils Kulübü yetkilileriyle görüştüğü ileri sürüldü. Hakemin bunu rapor etmemesi üzerine UEFA hakkında soruşturma başlattı. Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu yaptığı incelemeler sonrası karara vardı. Kurul, Lapochkin'in ulusal ve uluslararası müsabaka yönetmesini 10 yıl yasakladı. Ayrıca UEFA, 2013'ten beri FIFA hakemi olarak görev yapan Lapochkin hakkında verdiği kararın, dünya çapında uygulanması için FIFA'ya çağrıda bulundu.



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