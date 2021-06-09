Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarının ikinci etabını Almanya'da sürdüren A Millî Futbol Takımı, bu sabah yaptığı antrenmanla kampı noktaladı. Millîler, TSİ 16.00'da özel uçakla Paderborn'dan İtalya'nın Başkenti Roma'ya hareket etti. Leonardo da Vinci Havalimanı'na inen futbolcular için yoğun güvenlik önlemi alındı. Özel güvenliklerin yanı sıra, sivil polisler ve çevik kuvvetin adeta kuş uçurtmadığı kamp otelinin üzerinde polis helikopterleri de devriye attı. Kafiyeli TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkiler Sorumlusu Servet Yardımcı ile TFF A Millî Takım Sorumlusu Selim Soydan karşıladı.

"BİZİM İÇİN PRESTİJ MAÇI"

Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Servet Yardımcı "Pandemi nedeniyle taraftarımız burada olamayacak. Yine de 2-3 bin arasında bir taraftarımız olacak. Gerçek taraftarımız ise Bakü'de. Bileti olanlar gelebiliyor. Bu maç bütün dünyanın gözü önünde yapılacak. Bizim için prestij maçı. Hazırlıklar çok iyi şekilde yapıldı. UEFA ve TFF tarafından bütün imkanlar yerine getirildi. Cuma akşamını bekliyoruz ve iyi de bir sonuç alacağı inşallah" ifadelerini kullandı.

"BİZDEN ÇEKİNDİKLERİNİ GÖRECEKSİNİZ"

A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan da "Her şey çok iyi. Kampları takip ettiniz. Ben de takımımıza inanıyorum. Takımımızın çok iyi olduğunu herkes kabul ediyor. İnşallah cuma günü, bizden ne kadar çekindiklerini göreceksiniz" dedi.



Terim'den İtalyan basınına: Milli Takım'a güvenim tam Galatasaray ile sözleşmesi kısa süre önce sona eren teknik direktör Fatih Terim, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türkiye ve İtalya’nın elde edeceği herhangi bir başarının kendisi için sürpriz olmayacağını belirtti.

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