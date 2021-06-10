Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ve geri sayım başladı. EURO 2020’nin açılış maçını yarın Roma’da İtalya ile oynayacağız. 22.00’deki maç öncesi ay yıldızlı ekip Almanya kampını da tamamladı. İtalyanlar ise teknik direktörümüz Şenol Güneş’e söz verdi. Güneş, Corriere dello Sport'a verdiği röportajda şampiyonayı, hedeflerimizi ve son durumumuzu değerlendirdi. Ay yıldızlı ekibin teknik patronu, İtalya ile karşılaşacak olmanın ve açılış maçında bulunmanın heyecan verici olduğunu söyledi.

İşte Şenol Güneş’ten öne çıkanlar;

İlk göreve gelmemizin ardından amaç, iyi futboldan da önce değerlerle dolu bir takım ve bir aile oluşturmaktı. İyi bir ekip kurduk ve savunma anlamında Belçika ile en az gol yiyen takımlardan biri olduk. İtiraf etmem gerekirse bu şampiyonayı 2020'de oynamayı tercih ederdim çünkü o zaman çok formdaydık. İtalya, Dünya futbolunun en iyileri arasında. Biz bu tip takımlara karşı kendi futbolumuzu ortaya koymak istiyoruz. Herhangi bir hesap yapmadan oynayacağız. Heyecan verici olacak.

Terim'den İtalyan basınına: Milli Takım'a güvenim tam Galatasaray ile sözleşmesi kısa süre önce sona eren teknik direktör Fatih Terim, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türkiye ve İtalya’nın elde edeceği herhangi bir başarının kendisi için sürpriz olmayacağını belirtti.