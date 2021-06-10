Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF'nin yabancı oyuncu sayısı kuralını sert bir şekilde eleştirdi. Federasyonun kendilerinin patronu olmadığını anlaması gerektiğini söyleyen Başkan Koç, gerekirse kulüplerin ilk hafta maçlarına çıkmaması gerektiğini belirterek, "İsteklerimizi göz ardı etmemeliler. Burada bütün riski biz alıyoruz. UEFA'dan ceza yiyen biziz, oyuncular bizim, statlar bizim, maçlar bizim. TFF kendi çıkarlarına göre karar alıyor. Yerli oynatmak sadece yabancı sayısını indirmekle olmuyor. Tesisler, altyapı yatırımları. Biz altyapıda hoca bulamıyoruz. Türkiye’nin öyle bir havuzu yok" dedi.

BÜTÇE DARALACAK

Fenerbahçe'deki başkanlık dönemini de değerlendiren Ali Koç, "Sınıfta kaldım diyemeyiz ama başarılı olamadım. Kendime sportif olarak 10 üzerinden 6, ekonomik olarak da 8 veririm" diye konuştu. Bütçeyi düşürmeleri gerektiğini belirten Koç, "Kulübün bu yılki toplam giderin 646 milyon lira. Bu sayının 502 milyonluk bölümü maaşlara harcanıyor. Maaşların önümüzdeki sezon yüzde 20 inmesi lazım. Bu bizim için hem kolay hem zor. Bu şekilde devam edebilmek için sürekli Elif Elmas ve Vedat Muriç tarzında oyuncu satışı yapmamız lazım. Pelkas ve Szalai gibi isimlere yönelmeliyiz" şeklinde konuştu.

Ali Koç'tan Önder Özen ve Mustafa Eröğüt açıklaması Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, son dönemlerde sportif direktörlük ile ilgili basında adı geçen isimlerden Mustafa Eröğüt ve Önder Özen ile ilgili bir görüşmeleri olmadığını açıkladı.

BAŞKAN KOÇ AÇIKLADI

Fenerbahçe'den kripto para

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, üç büyükler arasında ekonomik anlamda en sıkıntılı kulüp olduklarını söyledi. Yeni projeleri olduklarını belirten Koç, "Yan gelirlere ihtiyacımız var. Kripto para yapacağız. 100-150 milyon lira gelir bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

GUSTAVO'DA SON DURUM

Emre Belözoğlu döneminde ilk on birdeki yerini kaybeden ve Luiz Gustavo’nun durumu belirsizliğini koruyor. Sarı lacivertliler, bu sezon 3,5 milyon avro alacak olan sambacıdan ciddi bir indirim yapmasını bekliyor. Aksi takdirde yolların ayrılması planlanıyor. Başta Fransa olmak üzere çok sayıda talibi olan sambacının da kalmayı düşünmediği belirtiliyor.

Fener’den Dalic atağı Sarı lacivertliler, İber Yarımadası’nda hoca ararken eski gözdesiyle de yeniden flört etmeye başladı.