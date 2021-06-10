Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak A Grubu'nun ilk maçında Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında boy gösterecek ay-yıldızlı ekipte, İtalya karşılaşması öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor.

İtalya'da ise tedavisi süren, orta sahanın önemli isimlerinden Marco Verratti'nin forma giymesi beklenmiyor.

Terim'den İtalyan basınına: Milli Takım'a güvenim tam Galatasaray ile sözleşmesi kısa süre önce sona eren teknik direktör Fatih Terim, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türkiye ve İtalya’nın elde edeceği herhangi bir başarının kendisi için sürpriz olmayacağını belirtti.

TARAFTARLAR DA İZLEYECEK

Roma Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 17 bin taraftar tribünden izleyecek. Mücadelede yaklaşık 3 bin Türk taraftarın da tribünde yer alması bekleniyor.

Türkiye, A Grubu'ndaki diğer maçlarında Azerbaycan'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda, 16 Haziran'da TSİ 19.00'da Galler, 20 Haziran'da da TSİ 19.00'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

SON MAÇ 15 YIL ÖNCE

İki ülke A milli futbol takımları, son kez 15 Kasım 2006'da Bergamo'da özel maçta karşı karşıya geldi.

İtalya, 39. dakikada Di Natale'nin golüyle öne geçti. Milli takımın beraberlik golü ise 42. dakikada Materazzi'nin ters vuruşuyla geldi.

Türkiye ile İtalya arasında oynanan 13 maçın 9'unda İtalyanlar gülerken, 4 maç ise berabere sonuçlandı.

Uğurcan Çakır: EURO 2020'de hedeflerimiz büyük A Milli Takımın kalecilerinden Uğurcan Çakır, EURO 2020'de büyük hedefe odaklandıklarını belirterek, "Hedeflerimiz büyük. İnşallah beklediğimiz gibi olur" dedi.

TÜRKİYE, 5. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda 5. kez finallerde yer alıyor.

A Milli Futbol Takımı, 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, 2000'de de Mustafa Denizli yönetiminde finallerde sahaya çıktı. Ay-yıldızlı ekip ilk kez Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

1996'da İngiltere'nin düzenlediği finallerde Türkiye, gruptaki 3 maçını gol atamadan, yenilgiyle tamamlayarak elendi. 2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenledikleri finallerde ise Türkiye, gruptan çıkıp, çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek, organizasyona veda etti.

Ay-yıldızlı ekip, Fatih Terim yönetiminde katıldığı EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa Şampiyonaları tarihindeki en iyi dereceye imza attı.

Şenol Güneş çizme basınına konuştu: Heyecan verici A Millî Takım’ın teknik patronu, açılış maçını Avrupa Şampiyonası’nın favorilerinden biriyle oynayacağımızı belirtip “Biz kendi futbolumuzu ortaya koymak istiyoruz. Üç ihtimalli bir maç ama biz hesap yapmadan oynayacağız” dedi.

ŞENOL GÜNEŞ, İLK KEZ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA GÖREV ALACAK

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez görev alacak.

Türkiye'yi 2002'de dünya üçüncülüğüne taşıyan Güneş, ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası gruplarında, ay-yıldızlı ekibin başında bulunacak.

Deneyimli teknik adam, İtalya ile yarın oynanacak EURO 2020'nin açılış maçıyla milli takımın başındaki 77. karşılaşmasına çıkacak.

Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 53'ü resmi, 23'ü özel 76 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 76 maçta 37 galibiyet, 22 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde 120 gol attı, kalesinde 74 gole engel olamadı.

GÜNEŞ İLE 54. RESMİ MAÇ

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 53 resmi maç oynadı.

Türkiye, Güneş idaresinde yaptığı 53 resmi maçın 30'unu kazandı, 10'unu yitirdi, 13'ünde ise eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda 96 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 48 gol gördü.

23 ÖZEL MAÇ

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 23 de özel maç oynadı

Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 23 özel maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

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EURO 2020'deki ilk rakibimiz İtalya, Çekya'ya gol yağdırdı EURO 2020'deki ilk rakibimiz İtalya, Çekya ile oynadığı hazırlık maçında 4 gol attı.