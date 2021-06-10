Fatih Karagümrük kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aleksandar Pesic, Karagümrük'te! Takımımız, 29 yaşındaki Sırp hücum oyuncusu Aleksandar Pesic'i kadrosuna kattı." denildi.
Forvet bölgesinde oynayan Sırp oyuncu, kariyerinde Toulouse, Atalanta, Kızılyıldız, El-İttihad, Seul ve Maccabi Tel Aviv takımlarının formasını giydi.
Geçen sezonu İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'de tamamlayan Pesic, 31 maçta 11 gol kaydetti.
Fatih Karagümrük'te kaleci Aykut Özer'in sözleşmesi uzatıldı Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, kaleci Aykut Özer'in sözleşmesini yeniledi.
Fatih Karagümrük, Franck Ribery için harekete geçti Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük için çok konuşulacak bir transfer iddiası gündeme geldi. Bir dönem Galatasaray'da forma giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Franck Ribery'nin sezon sonunda Karagümrük'e transfer olması gündemde. Fransız futbolcunun menajerine ilk resmi teklifin yapıldığı öğrenildi.
Karagümrük'ten Ademi hamlesi Fatih Karagümrük, Fenerbahçeli futbolcu Kemal Ademi için kiralama teklifi yaptı.