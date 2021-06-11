Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

…Ve beklenen gün geldi çattı… Futbolla yatıp kalkacağımız bir aylık macera bu akşam başlıyor. A Millî Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadında oynanacak ve 22.00'de başlayacak A Grubu'nun ilk maçında Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Roma’yı fethedelim

Tarihinde ilk defa Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçında boy gösterecek olan ay yıldızlı ekipte, İtalya karşılaşması öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor. İtalya'da ise tedavisi süren, orta sahanın önemli isimlerinden Marco Verratti'nin forma giymesi beklenmiyor. Roma Olimpiyat Stadındaki karşılaşmayı yaklaşık 17 bin taraftar tribünden seyredecek. Bu mücadelede yaklaşık üç bin Türk taraftar da tribünde yerini alacak.

11 ülkede 51 maç

Dünyayı sarsan virüs sebebiyle bir yıl ertelenen şampiyonada 24 ülke mücadele edecek. Tarihinde ilk defa ikiden fazla ülkenin ev sahipliği yapacağı organizasyon, 11 farklı ülkede düzenlenecek ve 51 maça sahne olacak. A Grubu'ndaki ilk maçını ev sahibi ülkelerden İtalya ile oynayacak olan ay yıldızlı takım, diğer maçlarında Azerbaycan'da Bakü Olimpiyat Stadında, 16 Haziran'da Galler, 20 Haziran'da da İsviçre ile karşılaşacak.

Milli Takım, İtalya'ya hazır EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşılaşacak olan A Milli takımımız, Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya'ya hazırlandı

HAFIZALARA KAZINMAK İSTİYORUZ

Geleceğimiz için

Dev maç öncesi A Millî Takım'ın teknik patronu Şenol Güneş çarpıcı açıklamalar yaptı. "Bu turnuvaya favori olarak gelmedik ama favorisi olacağız" sözü dikkat çeken Şenol Hoca, "Sonuna kadar gitmek istiyoruz. Gelecek için oynayacağız. Önce gruptan çıkalım. Biz bu genç takımla finale gitmek istiyoruz. İnşallah İtalya ile finalde oynarız" temennisinde bulundu.

Maç sonu sevinelim

"İtalya'ya Hollanda'da 2000'de 2-1 kaybetmiştik, ilk galibiyetimizi tatmak gurur verici olacak" diyen Şenol Hoca, "Futbolumuzla hafızalara kazınmak istiyoruz. Olağan dışı bir şey istemiyorum oyunculardan, olağan yaptığı işleri istiyorum. Maç bittiğinde işimizi yapmanın ve alacağımız puanların sevincini yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı. Hoca gollü bir maç isterken, "Tabi ki o goller İtalya kalesinde olsun" dedi.

Yeni bir meydan okuma

Dudak bükenler oldu

EURO 2020’de bütün gözler millî yıldızlarımızın üzerinde olacak. Bunların en başında da Fransa’da Lille’i şampiyonluğa ulaştıran, Fransız basınına Türkçe “Kral” manşetleri attıran Burak Yılmaz geliyor. Golcü oyuncu, 35 yaşında Lille’e transfer olduğunda kendisine dudak bükenlere en güzel cevabı şampiyonluk yaşayarak verdiklerini söyledi.

A Millîler Roma'yı fethetmeye geldi EURO 2020 Avrupa Şampiyonası başlıyor. Turnuvanın açılış maçı A Millî Futbol Takımımız ile İtalya arasında yapılacak. Bu kapsamda milliler, cuma günkü maç için Roma'ya geldi.

Hırslıyız, inanıyoruz

Şimdi de takım arkadaşlarıyla birlikte yeni bir meydan okuma fırsatı yakaladıklarını söyleyen Burak Yılmaz “Nasıl ki Lille’de bütün ülkenin duasını arkamızda hissettik. Her millî maçta olduğu gibi şimdi de bunu hissediyoruz. Ben bu şampiyonanın Türkiye’nin turnuvası olacağına inanıyorum. Çok hırslıyız, çok hazırız. Kimseden korkmuyoruz” dedi.

Korkmadan oynayacağız

Takımımızın yıldızlarından Hakan Çalhanoğlu, "En iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğiz. Buraya kolay gelmedik. Korkmadan oynayacağız, maçı alabiliriz" derken, "Hocamızla birlikte rakibi iyi analiz ettik ve artık hazırız. Turu geçmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosu belli oldu A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) kadrosunda Gökhan Akkan, Halil Akbunar, Efecan Karaca ve Mahmut Tekdemir'e yer vermedi.