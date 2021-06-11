Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı lacivertli formayı giyen yıldız futbolcu Mesut Özil, EURO 2020 öncesi kadrosunu oluşturdu. İlk 11'ine eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'yu alan Mesut, Türkiye'de top koşturan yalnızca bir futbolcuya kadrosunda yer verdi. Galatasaray forması giyen Halil Dervişoğlu, ilk 11'deki tek Türk futbolcu oldu.

YEDEKLERDE TAKIM ARKADAŞLARI VAR

32 yaşındaki Özil, yedeklere ise takım arkadaşları Altay Bayındır, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci'yi koydu. Kadrosunu sosyal medyadan paylaşan yıldız futbolcu, kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.

"BENİ YENEBİLİRLER Mİ?"

Kadrosunu sosyal medya hesabından paylaşan Mesut Özil, "Takımımı oluşturdum. Ne düşünüyorsunuz? Beni yenebilirler mi?" ifadelerini kullandı.

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