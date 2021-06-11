Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EURO 2020’nin açılış karşılaşması İtalya ve Türkiye arasında yapılacak. 21.50'de başlayacak maça kısa bir süre kaldı. Almanya, Polonya, İspanya, Hollanda, İngiltere, Avusturya ve daha birçok Avrupa ülkesinden maç için Roma'ya gelen Türk vatandaşları, sabah saatlerinde şehrin önemli merkezlerinde toplandı. Ardından müsabakanın gerçekleşeceği Roma Olimpiyat Stadı’na doğru hareket etti. Roma sokaklarını inleten 3 bin Türk taraftar, güzel bir atmosfer oluşturdu. Taraftarlar, maçın başlamasına bir buçuk saat kaal ise stada alındı. Geriye maçın ilk düdüğünü beklemek kaldı.







Mesut Özil EURO 2020 öncesi ilk 11'ini paylaştı Fenerbahçeli Mesut Özil, EURO 2020'nin başlamasına saatler kala UEFA'nın 'Fantezi Futbol' uygulamasında kadrosunu oluşturdu. Özil'in ilk 11'inde Türkiye'den yalnızca Galatasaray forması giyen Halil Dervişoğlu'na yer vermesi dikkat çekti.

Uğurcan Çakır: EURO 2020'de hedeflerimiz büyük A Milli Takımın kalecilerinden Uğurcan Çakır, EURO 2020'de büyük hedefe odaklandıklarını belirterek, "Hedeflerimiz büyük. İnşallah beklediğimiz gibi olur" dedi.

